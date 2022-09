DJM Verden: Titel für Collin, Schmitz-Morkramer, Oatley und Brügger

Letztes Wochenende fanden in Verden die Deutschen Meisterschaften der Nachwuchsdressurreiter statt.

Zum dritten Mal in Folge sicherte sich Luca Sophia Collin auf Descolari den Titel bei den Jungen Reitern. Ihr Sieg war ungefährdet. Sie hat alle drei Wertungsprüfungen gewonnen. Auf dem Silberrang fand sich Lucie-Anouk Baumgürtel mit Farlana wieder, Bronze ging an Anna Middelberg und Blickfang.

Bei den Junioren setzte Allegra Schmitz-Morkramer ihrer erfolgreichen Saison mit ihrem Libertad ein Krönchen auf: Auch sie gewann alle drei Wertungsprüfungen und sicherte sich damit nach dem EM– auch souverän den DM-Titel. Für die 16-jährige Hamburgerin ist es der zweite Junioren-Titel nach dem auf Lavissaro 2020. Silber ging an Carolina Miesner mit Exklusiv, Bronze holten Lana-Pinou Baumgürtel und Escalla.

Bei den Ponyreitern konnten Rose Oatley und Daddy Moon ihren Titel souverän verteidigen. Für die EM-Saison hatte Rose sich ja auf die Junioren-Tour konzentriert. Aber in Verden war wieder „Moony“ am Zug und tat, was er am besten kann: siegen. Und das gleich dreimal und somit auch in der Gesamtwertung. Silber holten Julie-Sofie Schmitz-Heinen und Chilly Morning, Bronze Lilly Marie Collin mit Cosmo Callidus.

Im Bundesnachwuchschampionat der Dressurreiter, dem Liselott-Rheinberger-Nachwuchsförderpreis für Dressurtalente im Alter zwischen 12 und 15 Jahren, hatte Sina Brügger am Ende die Nase vorn. Die Prüfung wird mit Pferdewechsel entschieden, und mit ihrem eigenen Pferd, der Stute Freixenet, kam Sina auf eine satte 8,8. Mit denen der Konkurrenz wurden es eine 8,5 und eine 7,8 für die 14-Jährige. Die Konkurrenz, das waren Lennea Höfler auf Dark Sugar, für die es am Ende Silber wurde, und Lilly Marie Heins im Sattel von Skyline, die mit der Bronzemedaille heimkehrten.

Alle Ergebnisse finden Sie unter www.verden-turnier.de. Dieses Wochenende gehörte ausschließlich den Dressurreitern in Verden. Die Springreiter sind am kommenden Wochenende an der Reihe. Hier wird’s für Children, Ponyreiter, Junioren und Junge Reiter ernst. Den Medaillengewinnern winkt ein ganz besonderer Preis: ein dreitägiger Lehrgang bei Franke Sloothaak!