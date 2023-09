Dressurpferde-Vizeweltmeister Global Player nun bei Juniorin und Aubenhausen-Schülerin Marie Sohler

Er wurde in diesem Jahr Vize-Weltmeister der siebenjährigen Dressurpferde und hat nun seine Box in Aubenhausen bezogen: der Oldenburger Hengst Global Player wird künftig unter Juniorin Marie Sohler zu sehen sein.

Mit dem siebenjährigen Global Player hat Marie Sohler nun eines der talentiertesten Dressurpferde der Welt im Stall. Global Player wurde von Henrik Hansen gezogen. Vater ist Grand Galaxy Win T, angepaart wurde er mit einer Don Schufro-Stute. 2018 wurde Global Player zum Siegerhengst der Oldenburger Körung und auch in Dänemark ausgerufen. Seinen 35-Tage-Test absolvierte der Hengst aus dem gemeinschaftlichen Besitz der Helgstrand und Schockemöhle Hengsthaltung GmbH mit der Endnote von 9,05. Dort wurde er, wie auch in den Folgejahren auf dem Bundeschampionat und den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde von Helgstrand-Bereiterin Eva Möller ausgebildet. Mit ihr im Sattel trabte Global Player zu Silber beim Bundeschampionat 2020. Ein Jahr später verpasste Global Player mit Platz vier knapp die Medaillenränge in Verden. Ermelo war ein Jahr später genau das richtige Pflaster für den damals sechsjährigen Hengst. Die dortige WM verließ er als Weltmeister mit dem Traumergebnis von 97,6 Prozent.

In diesem Jahr vermeldete Möller ihr Karriereende und Leonie Richter übernahm die Zügel des Hengstes. Die beiden qualifizierten sich ebenfalls für die WM, mussten sich im Finale jedoch Anna Kasprzak und Danciero geschlagen geben. 83,129 Prozent bedeutete die Silbermedaille für Global Player.

Auch züchterisch hat der Dunkelbraune schon einiges vorzuweisen. Aus seinem ersten Körjahrgang stammen bereits mehrere gekörte Söhne. In Westfalen und Oldenburg wurden seine Söhne Global Dancer und Globall prämiert. Der dritte gekörte Sohn heißt Global Hope und trabte in Warendorf vor wenigen Tagen zum Titel Bundeschampion der dreijährigen Reitpferdehengste.

Über Marie Sohler

Mit Marie Sohler nimmt nun eine Juniorin Platz im Sattel von Global Player. Die 16-Jährige wird trainiert von Jessica von Bredow-Werndl und Benjamin Werndl in Aubenhausen. Mit Sir Max, den sie von Jessica von Bredow-Werndl übernahm, sammelte Marie Sohler in diesem Jahr ihre ersten Erfahrungen im internationalen Dressurviereck. Championatserfahrung hat sie noch keine. Der zwölfjährige Sir Max war auch Sohlers Begleiter für die diesjährige Deutsche Jugendmeisterschaft, wo es Rang sechs für das Paar wurde. Global Player ist nicht der einzige Nachwuchskracher im Stall von Marie Sohler. Sie ist auch Besitzerin von Dwayne, einem neunjährigen Diamond Hit-Sohn. Raphael Netz stellte Dwayne vor wenigen Wochen in der Stars von Morgen-Turnierserie erfolgreich vor. Ebenfalls im Stall von Marie Sohler steht Askehovens Beau Sancy, ein elfjähriger Wallach v. Don Olymbrio. Sowohl mit Dwayne, als auch mit Beau Sancy war Sohler in diesem Jahr bereits auf Turnier bis S*-Niveau und in internationalen Junioren-Prüfungen erfolgreich.

Der Aubenhausen Club vermeldete nun in den sozialen Medien: „Wir freuen uns sehr @mariesohler und dieses besondere Pferd auf ihrem Weg zu begleiten ♥️“

