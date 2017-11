Dressurrichter Leif Törnblad bis Ende des Jahres gesperrt

Der Weltreiterverband FEI hat nun ein Statement veröffentlicht, in dem bekannt gegeben wird, dass man den Fünf-Sterne-Richter Leif Törnblad bis Ende des Jahres suspendiert hat. Törnblad hatte sich in der Öffentlichkeit zu holländischen Reitern geäußert und war daraufhin vom holländischen Verband bei der FEI angeklagt worden.

Gestern, am 8. November, hat die FEI den dänischen Fünf-Sterne-Richter Leif Törnblad davon in Kenntnis gesetzt, dass er bis zum Ende des Jahres seines Amtes als Richter enthoben ist. Als Begründung führte man an, dass Törnblad mit seinen Äußerungen über holländische Dressurreiter gegen Artikel 2 des Codex für FEI Dressurrichter verstoßen habe. Dieser lautet wie folgt:

„Ein Richter muss jedweden tatsächlichen oder gefühlten Interessenkonflikt vermeiden. Er muss eine neutrale, unabhängige und Faire Haltung gegenüber Reitern, Besitzern, Trainern, Organisatoren und anderen Offiziellen einnehmen und sich gut in ein Team integrieren.“

Am 25. Oktober hatte die FEI Leif Törnblad informiert, dass man in Erwägung ziehe, Sanktionen gegen ihn zu verhängen, weil er „unangemessene Kommentare“ über aktive Trainer und Reiter gegenüber Medien geäußert hat, die seine Neutralität infrage stellen.

Die FEI betont, sie habe die Entscheidung nun auf Basis einer gründlichen Untersuchung der Angelegenheit gefällt. Dazu habe auch eine Anhörung von Leif Törnblad gehört, und man habe sein schriftliches Statement zu der Angelegenheit in Betracht gezogen. Man habe Törnblad aber auch mitgeteilt, dass man weder seine Integrität noch seine Leistungen als Fünf-Sterne-Richter der FEI infrage stelle.

Die Strafe wurde auf Basis von Artikel 7 des Codex verhängt:

Die FEI und das FEI Dressurkomitee haben das Recht, disziplinarische Maßnahmen gegen Richter zu verhängen, wenn diese sich nicht an den Codex sowie die FEI Regeln halten. Diese disziplinarischen Maßnahmen können z.B. sein: ein Warnschreiben, zeitweilige Suspendierung, Degradierung oder Streichung von der Richterliste der FEI.

Zum Hintergrund

Leif Törnblad hatte dem australischen The Horse Magazine ein Interview gegeben, in dem der Chefredakteur Chris Hector Törnblad unter anderem auf Anky van Grunsven, Edward Gal und Hans Peter Minderhoud und deren Reiterei anspricht. Hector selbst äußert sich negativ. Törnblad antwortet sinngemäß, dies sei ihrer beider Meinung, andere würden das ganz anders sehen. Eine detaillierte Übersetzung des Interviews finden Sie hier.

Der holländische Pferdesportverband KNHS brachte die Angelegenheit bei der FEI zur Sprache.

Was andere, unter anderem der Generalsekretär der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), Soenke Lauterbach, über die Angelegenheit denken, können Sie in St.GEORG 12/2017 nachlesen.