Erfolgreiche Turnierpremiere von Cathrine Dufour und Freestyle

Bei einem nationalen Turnier im Heslegård Sportsrideclub in Dänemark haben Cathrine Laudrup-Dufour und Freestyle gestern ihr erstes Turnier zusammen bestritten – mit Erfolg.

Bei ihrem ersten Turnierstart erhielten Cathrine Laudrup-Dufour und Freestyle 76,767 Prozent. Das reichte lässig, um die von ihr trainierte Anna Zibrandtsen auf dem neunjährigen Lumière v. Floricello (71,333) und Sofie Lexner mit Inoraline W v. Johnson (70,967) auf Abstand zu halten.

Zehn Paare waren im Grand Prix am Start, drei Richter saßen an den Tischen, darunter mit Leif Törnblad einer, der schon bei Olympischen Spielen am Tisch gesessen hat. Er gab Cathrine Laudrup-Dufour bei ihrem ersten Auftritt mit der vor kurzem übernommenen Hannoveraner Stute Freestyle 74 Prozent und hatte sie damit ebenso auf Rang eins, wie die dänischen Kollegen, die 79,3 und 77 Prozent vergaben.

Im ersten starken Trab gaben alle Richter eine 4, im zweiten dann zweimal 7 und einmal 7,5. Punkten konnten die beiden vor allem in der Piaffe-Passage-Arbeit, wobei Leif Törnblad bei M für die Passage nach dem versammelten Schritt eine 7 gab, wo es bei C eine 9 wurde. Und in der darauf folgenden Piaffe gab Törnblad eine 6,5, die Kollegen 8,5. Auf der Schlusslinie waren dann alle Noten über 8. Alles in allem ein Protokoll, aus dem schon jetzt Höhepunkte in den Lektionen höchster Versammlung herauszulesen sind.

Cathrine Laudrup-Dufour auf Instagram: „Ich habe einige teure Fehler gemacht. Aber dafür, dass wir uns erst seit so kurzer Zeit kennen, bin ich einfach nur stolz zu spüren, wie glücklich sie war, mit mir tanzen zu können und dankbar dafür, dass sie die Aufmerksamkeit zu genießen schien.

(…) Sie war happy, aufgeregt und LIEBTE es, im Viereck zu sein. Es hat mich so demütig gemacht, mit diesem besonderen Mädchen zu performen und ich kann es gar nicht abwarten, es wieder zu tun!!!“

Paris 2024 mit Freestyle?

Freestyle ist 14-jährig, eine Fidermark-Tochter aus der Zucht von Stephan Kurz, die von Charlotte Dujardin für das Gestüt Mount St. John ausgebildet worden war. Mit Dujardin gewann die Stute unter anderem Bronze im Grand Prix Special bei den Weltreiterspielen 2018 in Tryon, damals erst neunjährig. Lange war es ruhig um sie, ehe sie im Juni wieder einen Grand Prix unter ihrer Besitzerin Emma Blundell ging. Die sagte damals, sie könne sich vorstellen, dass Freestyle zurück zu Dujardin geht.

Doch nun steht sie in Dänemark und gehört seit vier Wochen offiziell zu 50 Prozent der Laudrup-Dufour & Zinglersen ApS. Sie ist damit rechtzeitig vor den Olympischen Spielen ein Pferd unter dänischer Administration. Cathrine Laudrup-Dufour hat also die Chance, mit Freestyle bei Olympia dabei zu sein. Dass die Stute Championatsqualitäten hat, hatte sie ja schon mit Dujardin gezeigt.

