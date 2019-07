Falsterbo: Daniel Bachmann Andersen und Zack in Siegeslaune, Deutschland auf Silberkurs

Bei der Falsterbo Horse Show in Schweden galt es heute für die Dressurreiter Punkte für den Nationenpreis zu sammeln. Den besten Grand Prix zeigten der Däne Daniel Bachmann Andersen und Blue Hors Zack. Deutschland liegt in der Zwischenwertung auf Rang zwei.

Bei der schwedischen Halbinsel Falsterbo treffen Ostsee und Öresund aufeinander – und an diesem Wochenende auch einige der besten Dressur- und Springreiter der Welt. Allen voran der momentan erfolgreichste dänische Dressurreiter, Daniel Bachmann Andersen. Auf Blue Hors Zack gewann er heute den Fünf Sterne-Grand Prix, der zugleich als erste Wertungsprüfung für den parallel ausgetragenen Nationenpreis zählt. Das Paar kam auf 77,5 Prozent, besonders in der Galopptour konnte der 15-jährige Rousseau-Nachkomme punkten.

Auf Rang zwei setzten die Richter den Schweden Patrick Kittel mit Well Done de la Roche. 75,196 Prozent standen für die elfjährige Fürstentraum-Tochter auf der Tafel. Dahinter rangierte Kittels Landsfrau Juliette Ramel mit Wall Street (72,717). Bester Deutscher war Jan-Dirk Gießelmann, der mit seinem bewährten Real Dancer auf 72,196 Prozent kam und damit Fünfter wurde. Ebenalls noch an sechster Stelle platziert waren Matthias-Alexander Rath und Foundation mit 71,978 Prozent.

Neben diesen beiden Paaren vertraten Frederic Wandres und Westminster (71,826/ 7.) sowie Bernadette Brune mit Spirit of the Age (70,826/ 8.) die deutschen Farben in Falsterbo. Vor dem morgigen Grand Prix Special und der Kür führen die Gastgeber aus Schweden vor Deutschland und den Niederlanden.

Auch bei den Springreitern wird morgen ein Nationenpreis ausgetragen, allerdings ohne deutsche Beteiligung. Dafür konnte sich André Thieme mit Contadur heute das Falsterbo Derby sichern. Der Mecklenburger setzte sich im Stechen gegen Olympiasieger Steve Guerdat (SUI) mit Evita durch.

Alle Ergebnisse von der Falsterbo Horse Show finden Sie hier.