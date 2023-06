Hagen: Grand Prix und Special für Daniel Bachmann Andersens Zippo

Ehe dieses Wochenende in Hagen die Future Champions beginnen, veranstaltete der Hof Kasselmann einen CDI3* unter dem Titel „Aachen Dressage Days“. Austragungsort war aber Hagen. International wie in Aachen war auf jeden Fall das Starterfeld. Dominierend: Dänemarks Daniel Bachmann Andersen.

Gestern im Grand Prix siegten Daniel Bachmann Andersen und der elfjährige Zippo mit 74,522 Prozent. Insbesondere in der Galopptour konnte das Paar punkten, aber auch in den Trabtraversalen und der ersten Piaffe-Passage-Tour. Von allen fünf Richtern gab es bei der Bewertung des Gesamteindrucks eine 8,0. Heute im Special wurden es 72,574 Prozent – trotz Problemen in der ersten Piaffe und verpatzter Einerwechsel.

Die weiteren Plätze

Zweiter gestern im Grand Prix wurde mit 73,935 Prozent der Finne Henri Ruoste im Sattel eines neuen Pferdes, des 15-jährigen Hannoveraners Campari. Der Fuchs, international noch als Hengst geführt, steht im Besitz des Dänen Per Skjaerbaek, mit dem er 2015 in Odense in der kleinen Tour am Start war. Mit Ruoste war es der erste Start.

Interessant bei Campari: Er sollte wohl eigentlich Springpferd werden. Darauf lässt zum einen die Abstammung schließen mit Concetto auf der Vater-Seite und Silvio-Calypso II auf der Mutterseite. Freunde der Hannoveraner Springpferdezucht horchen bei der Abstammung auf. Tatsächlich ist es der Stamm, der bei Familie Dr. Jacobs in Bierbergen gepflegt wird, und aus dem schon zahlreiche Top-Pferde hervorgegangen sind, allen voran die Embassy-Brüder.

Rang drei sicherte sich ein weiteres Paar unter finnischer Flagge mit 72,826 Prozent: Anna Tallberg mit Greven’s Zorro, Teilnehmer der WM in Herning 2022.

Wiedersehen mit L’Arbuste

2022 war der ehemalige Louisdor-Preis Sieger L’Arbuste mit Henri Ruostes Frau Senta Kirchhoff kein Turnier gegangen. Dieses Jahr meldete er sich in Redefin zurück im Sport, wurde Dritter im Grand Prix und Zweiter im Special. Jetzt in Hagen wurde es Rang sieben im Grand Prix mit 71,630 Prozent und Platz zwei im Special mit 72,340.

Dabei muss man sagen, dass das Paar sowohl im Grand Prix als auch im Special von jeweils einem Richtertisch deutlich schlechter beurteilt worden ist, als von den anderen vieren. Im Grand Prix hatte die Mexikanerin Maribel Alonso die beiden bei 67,717 Prozent (Rang elf). Chefrichterin Katrina Wüst bei C hingegen sah sie mit 74,022 Prozent auf Rang drei.

Heute im Special hatte Maribel Alonso die beiden an der Spitze mit 72,979 Prozent, ebenso wie ihre Kollegin gegenüber bei E, Gabriela Valerianova, die 72,340 Prozent gab und sie ebenfalls vor Daniel Bachmann Andersen sahen. Susan Hoevenaars bei H hingegen rangierte das Paar nur auf Platz neun ein mit 70,426 Prozent.

Dritte war hier die US-Amazone Sarah Tubman im Sattel von First Apple mit 71,979 Prozent.

Alle Ergebnisse der Aachen Dressage Days auf Hof Kasselmann finden Sie hier.