Hubertus Schmidts Goldberg zu Sophie Duen

Der von Hubertus Schmidt ausgebildete gekörte KWPN-Hengst Goldberg wird in der nächsten Saison eine neue Reiterin im Sattel haben: Nachwuchsreiterin Sophie Luisa Duen.

Der elfjährige Goldberg v. Amazing Star-San Remo, der Spitzenfohlen der niederländischen Fohlenauktion in Dronten war und im Besitz der Gestüt Gut Neuenhof KG steht, wurde zu Beginn seiner Karriere von Danica Duen geritten und in seinen ersten beiden Reitpferdeprüfungen und seiner ersten Dressurpferdeprüfung (die er alle gewann) vorgestellt. Danica Duen war es auch, die den Hengst auf seine Körung in Münster-Handorf 2013 vorbereitet hat. Er wurde zweiter Reservesieger.

Fünfjährig kam Goldberg dann unter die Fittiche von Reitmeister Hubertus Schmidt, der ihn bis in die schwere Klasse förderte und siegreich bis St.Georg Special vorstellte.

Im letzten Jahr saß die junge Reiterin Anna Schölermann in Goldbergs Sattel. Sie war siegreich bis Klasse S und gewann bei den Westfälischen Meisterschaften der Jungen Reiter Bronze.

Goldberg hat bis dato zehn gekörte und anerkannte Söhne sowie 33 eingetragene Töchter, sechs davon mit Staatsprämie.

2023 soll Danica Duens Tochter, die im Ponylager championatserfahrene Sophie Luisa Duen, mit Goldberg ihre erste Juniorensaison bestreiten.