Jessica von Bredow-Werndl und Got It BB gewinnen „Stars von Morgen“ in Sauerlach

Toller Erfolg für Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl mit ihren Nachwuchspferden auf dem Reitsportfestival Waldhauser Hof in Sauerlach.

Bis Grand Prix war das Reitsportfestival auf dem Waldhauser Hof in Sauerlach ausgeschrieben. Außerdem war es eine Station der DERBY Stars von Morgen, der S***-Serie für erfahrene Reiter mit Nachwuchspferden bzw. Nachwuchsreiter. Sieger sowohl in der Einlaufprüfung als auch in der eigentlichen Wertung waren Jessica von Bredow-Werndl und ihre Nachwuchshoffnung Got It BB. Der erst acht Jahre junge Däne v. Grand Galax Win aus der Zucht von Morten Thomsen gewann die Intermédiaire II mit 76,096 Prozent und die S9 mit 77,105 Prozent.

In beiden Prüfungen gab es Achten in den Traversalverschiebungen, in den Passagen und in den Übergängen. Im starken Schritt erzielte Got It am Sonntag zweimal die 9, ebenso von dem internationalen Richter Hans Voser (SUI) für seine Trabarbeit in den Fußnoten. Und wäre gestern nicht ein Fehler in den Zweierwechseln passiert, wäre das Gesamtergebnis wohl noch höher ausgefallen.

Mit der bereits zum Louisdor-Preis qualifizierten Forsazza de Malleret v. For Romance war von Bredow-Werndl am Samstag Zweite gewesen in der Intermédiaire II 74,167 Prozent hatten die Richter dem Paar gegeben. Gestern wurde es Rang drei, wobei sie besonders in der der Schaukel Punkte liegen ließen, als die Stute beim ersten Mal Rückwärtsrichten Äppeln musste.

So war der Weg frei für die Drittplatzierten der Intermédiaire II, die wiedergenesene Yara Reichert und ihren nun neunjährigen westfälischen Hengst Valverde. In der Interméidiare II erhielt der ehemalige Bundeschampion v. Vitalis 74,079 Prozent. In der S9 wurden es 75,570 Prozent.

Vierter wurde ein ebenfalls erst Achtjähriger, der letztes Jahr in der Frankfurter Festhalle Elfter im Burg-Pokal Finale geworden war: der Hannoveraner Deep Purple v. De Niro unter der Schweizerin Jasmine Sanche-Burger. Für den Rappen, von dem seine Reiterin sagt „er ist nicht unbedingt ein Angeber, aber er überzeugt mich jeden Tag durch seine Leistungsbereitschaft und seine Versammlungsfähigkeit“ waren es die ersten Platzierungen in S***. In der Inter II wurde er Fünfter mit 71,009 Prozent. Seinen vierten Rang verdiente er sich mit 71,754 Prozent.

U25-Reiter

Auch einige Nachwuchspaare waren in Sauerlach am Start. So konnte sich das Junioren-Europameisterpaar von 2019, Jana Schrödter mit Der Erbe, in der S9 an sechster Stelle platzieren. 70,526 Prozent wurden es für die beiden. Das war allerdings nicht ihre erste S***-Platzierung. Ende November 2022 waren sie in Stadl Paura schon einmal Dritte in Intermédiaire II. Mitte Juni waren sie in Illertissen zweimal siegreich, kurz darauf zweimal Dritte in Brunnthal.

Die 26-jährige Anna Magdalena Scheßl gehörte jahrelang zum Kreis der Piaff Förderpreis Teilnehmer mit dem Westfalen Biedermeier. Parallel dazu hat sie die heute elfjährige Württemberger Stute Dubary v. Den Haag aufgebaut, mit der sie selbst dieses Jahr die ersten S***-Schleifen holte. Gestern wurde es Rang zehn mit 68,772 Prozent.

Jana Lang, neulich noch EM-Silber- und -Bronzemedaillengewinnerin in Ungarn, stellte en 15-jährigen Westfalen Damon’s Djamal v. Damon Hill vor. Der Wallach ging zwischenzeitlich ebenfalls auf S-Niveau unter Jasmine Sanche-Burger, war letztes Jahr erstmals mit Jana Lang in S platziert und holte dieses Jahr die ersten Drei-Sterne-Schleifen. Allerdings nicht dieses Wochenende. Mit 67,895 Prozent waren sie nicht mehr platziert.

Der mehrfache U25-Europameister Raphael Netz fällt zwar altersmäßig noch unter die Kategorie „Nachwuchsreiter“, hatte aber ja schon zu Beginn der Saison erklärt, sich nun auf den Seniorensport konzentrieren zu wollen. Dementsprechend war er bei den „Stars von Morgen“ als Reiter eines Nachwuchspferdes im Einsatz: des neunjährigen Dwayne v. Diamond Hit. Der Hannoveraner gehört Marie Sohler, einer Schülerin des Teams Aubenhausen. Sie hatte Sir Max von Jessica von Bredow-Werndl übernommen, mit dem sie gerade Sechste bei den Deutschen Meisterschaften der Junioren war.

Alle Ergebnisse aus Sauerlach finden Sie hier.