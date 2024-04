Juliane Brunkhorst und Diamante Negro qualifizieren sich in Hagen für Nürnberger Burg-Pokal 2024

29 Starter konkurrierten bei Horses and Dreams in Hagen um einen Platz im Teilnehmerfeld des Nürnberger Burg-Pokal 2024. Freuen konnte sich Juliane Brunkhorst.

So schön kann Dressurreiten aussehen! Juliane Brunkhorst hat mit dem achtjährigen Diamante Negro in Hagen das erste Ticket für die Teilnahme am Nürnberger Burg-Pokal 2024 gelöst. Der achtjährige DeLorean-Sohn ging an leichter Anlehnung, taktsicher, schwungvoll und frei von Spannung. Lediglich beim Rückwärtsrichten auf der Mittellinie rutschte einmal das Genick nach unten. Was den Ritt so wunderbar anzuschauen machte, war das Gefühl, dass hier eine Ausbilderin ein Pferd so zeigt, wie es sein Ausbildungsstand und seine Kraft aktuell zulassen. Ein (ganz klein bisschen) weniger in einigen Lektionen, kann eben viel mehr unterm Strich ausmachen. Da sah man den vielzitierten und so selten erreichten Happy Athlete im Dressurstadion auf dem Hof Kasselmann.

Mit 75,682 Prozent setzten alle fünf Richter die Reiterin aus Hamburg auf Platz eins in ihrem Ranking. An Kleinigkeiten wie die noch nicht nach beiden Seiten gleichmäßig gesprungenen fliegenden Galoppwechsel wird die 40-Jährige nun noch etwas feilen können – Finetuning. Bis zum Start am vierten Advent in der Festhalle in Frankfurt sind es ja noch ein paar Monate.

Der DSP-Wallach, der im Fläming zu Welt gekommen ist, war bereits in Neumünster siegreich in diesem Jahr. Er entspringt einem Vollblutstamm, seine Großmutter ist eine Halbschwester des Trakehners Feenzauber, der unter Julia Mestern in der Vielseitigkeit erfolgreich war.

Platz zwei ging an Dante’s Pearl und Charlott Maria Schürmann. Die neunjährige Oldenburger Stute ließ im versammelten Schritt Punkte liegen (73,658). Die vier am höchsten bewerteten Zweitplatzierten der insgesamt acht Qualifikationsturniere haben ebenfalls noch die Gelegenheit, sich in Frankfurt den Richtern im Dezember zu stellen.

Lena Haßmann wurde mit der Oldenburger Stute Chere Celine Dritte. Die Totilas-Enkelin kam auf 72,756 Prozent.

Ergebnisse 1. Qualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal 2024 in Hagen

Weitere Qualifikations-Termine

Qualifikation, 9. bis 12. Mai, München – Pferd International

3. Qualifikation, 6. bis 9. Juni, Balve – Longines Balve Optimum

4. Qualifikation, 11. bis 14. Juli, Bettenrode – Bettenröder Dressurtage

5. Qualifikation, 1. bis 4. August, Elmlohe – Elmloher Reitertage

6. Qualifikation, 15. bis 18. August, Görlitz – Görlitz Summerweeks (Dressur)

7. Qualifikation, 12. bis 15. September, Donaueschingen – CHI Donaueschingen

8. Qualifikation, 17. bis 20. Oktober, Darmstadt-Kranichstein – Kranichstein Indoor Dressage Masters