Fontainebleau: Steve Guerdat gewinnt Großen Preis

Knapp drei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris hat Steve Guerdat bereits einen erfolgreichen Test auf französischem Boden hinter sich gebracht. In Fontainebleau siegt der Schweizer im Sattel von Dynamix de Belheme im Großen Preis.

Lediglich drei Reitern gelang die Qualifikation fürs Stechen im Großen Preis beim Le Printemps des Sports Equestres, dem Frühling des Pferdesports, in Fontainebleau. Den Anfang machte die jüngste Starterin der Prüfung, Jennifer Hochstadter aus Liechtenstein. Die 20-Jährige sattelte die Cassini Gold-Tochter Golden Lady und blieb lange Zeit die Einzige, die fehlerfrei durch den von Gregory Bodo und Santiago Varela gebauten Parcours kam.

Dann folgte jedoch der Franzose Aurelien Leroy mit seinem ebenfalls französischen Hengst Croqsel de Blaignac v. Ugano Sitte, blieb ebenfalls fehlerfrei und sicherte damit ein Stechen. Als drittes Paar für eine zweite Runde gesellten sich Europameister Steve Guerdat und die elfjährige Stute Dynamix de Belheme v. Grafton dazu. Und sie waren es auch, die am Ende unschlagbar blieben (0/39,28). „Dynamix zeigt konstante Leistung seit sie Turniere geht. Sie war immer perfekt, ist in jeder Altersklasse und jedem Schwierigkeitsgrad fehlerfreie Runden gesprungen“, schwärmt der Olympiasieger von 2012. „Sie ist in großartiger Form. Nach Genf im letzten Jahr hatte sie eine lange Pause, ist dann zu Beginn des Jahres bei ein paar kleineren Turnieren in Spanien gestartet, bevor es nach s‘-Hertogenbosch ging und sie danach wieder eine Pause hatte. Man kann sagen, dass sie mich an diesem Wochenende überrascht hat. Ich habe nicht erwartet, dass sie so dynamisch ist; ich dachte, sie bräuchte noch ein bis zwei Turniere bis sie wieder ihre Topform erreicht. Das gibt uns Selbstvertrauen für den Rest der Saison.“

Erste CSI5*-Podiumsplatzierung für Jennifer Hochstadter

Als eines von lediglich drei Paaren im Stechen hatten Jennifer Hochstadter und Golden Lady bereits vor der finalen Entscheidung ihre erste Podiumsplatzierung in einem Fünf-Sterne-Springen sicher. Im Stechen blieben sie ein weiteres Mal fehlerfrei, die Zeit stoppte bei 42,61 Sekunden. Hochstadter wurde damit Dritte. „Heute kam alles zusammen; ich weiß, dass sie die Fähigkeiten hat und dass sie mir alles geben würde. Aber so eine großartige Leistung habe ich nicht erwartet“, sagte die Reiterin im Nachhinein über ihre Stute. „Ich wusste, dass es für mich schwierig werden würde, im Stechen in Bezug auf die Geschwindigkeit konkurrenzfähig zu sein. In den letzten Stechen, an denen ich teilgenommen habe, bin ich nicht sehr gut mit dem Druck umgegangen. Aber heute habe ich meinen Rhythmus beibehalten und bin selbstbewusst geblieben, und mein Pferd hat den Rest erledigt.“

Zwischen Guerdat und Hochstadter schob sich Aurelien Leroy, der mit null Fehlern in 39,91 Sekunden Platz zwei belegte.

