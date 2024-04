Carsten-Otto Nagel siegt im Großen Preis von Hagen 2024, Mia-Charlotte Becker in U25-Pokal-Quali

Gemeinsam brachten es die Sieger im Großen Preis von Hagen auf 74 Jahre. Im Stechen setzten sie sich an die Spitze eines interessanten Starterfelds. Aachen wird für Familie Becker in diesem Jahr ein noch etwas „besonderer“.

Acht Kombinationen hatten es ins Stechen um den Großen Preis von Hagen 2024 geschafft. Der Sieg im schwersten Springen von Horses and Dreams ging nach Deutschland. Carsten Otto-Nagel und GK Curacao gelang der mit Abstand schnellste der vier Ritte ohne Abwurf im Stechen. 47,81 Sekunden – nur Michael Viehweg und Contario waren noch schneller. Die beiden kassierten aber einen Abwurf und wurden Fünfte.

Der 61-jährige Holsteiner und sein ebenfalls aus dem Land zwischen den Meeren stammender Schimmel waren schon in der ersten Qualifikation zu dem CSI3*-Springen gut unterwegs gewesen. „Am Freitag war das Gefühl schon gewaltig gut. Glücklicherweise konnten wir das für heute mit rüber nehmen“, so Nagel. Er weiß auch, woher das Tempo kommt. Curacao sei zwar aufgrund seiner Größe nicht der Allerschnellste, „aber sein Vorteil ist, dass er einen Riesen-Galopp hat. Er war gut zu reiten. Ich habe ihn schon ein paar Jahre im Stall und habe mir immer gewünscht, dass ich ihn mal irgendwann so reiten kann. Im Moment haben wir eine gute Phase. Er hat jetzt eine gewisse Reife und macht es auch sehr einfach und souverän. Dann macht es richtig Spaß. Zuletzt war der Clarimo-Sohn unter anderem in Neumünster mehrfach platziert gewesen.

Oldies und Nachwuchs im Großen Preis von Hagen 2024

Platz zwei ging an den Niederländer Marc Houtzager auf Sterrehof’s Dante (0/48,60). Eer war 33 Hundertstelsekunden schneller als Jannne Friederike Meyer-Zimmermann. Sie brachte das jüngste Pferd in der Konkurrenz an den Start im Großen Preis von Hagen. Der Colestus-Sohn Cascais, ein gekörter Hengst, hatte als junges Pferd bei Hengstleistungsprüfungen auf sich aufmerksam gemacht. Dass André Thieme sie im Hagen auf die Qualitäten des Braunen angesprochen hatte, beurteilt sie als großes Kompliment. Und als Bestätigung, dass ihr Ehemann Christoph einmal mehr einen guten Riecher für junge Pferde bewiesen hat. Cascais (0/48,93) rangierte als Dritter vor der Schwedin Amanda Landeblad mit For Killy (0/52,08).

Ergebnisse Großer Preis der Deutschen Kreditbank Hagen 2024

Einziger Nuller von Mia-Charlotte Becker bei den U25 Reitern

In der ersten Finalqualifikation von „Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport und Holger Hetzel“ hatte Bundestrainer Otto Becker besonderen Anlass zum Strahlen. Seiner Tochter Mia-Charlotte Becker gelang mit dem 17-jährigen Lasse K die einzige Nullfehlerrunde. 18 Starter waren im Parcours unterwegs. Kein anderes blieb ohne Abwurf. Pia-Luise Bauer und Emeraldo v. Emerald landeten auf Platz zwei (4/78,16). Der OS-Wallach war eine Hundertstelsekunde schneller als Henrike-Sophie Boy auf Aquarell Sun (4/78,17).

Ergebnisse erste Qualifikation U25-Pokal 2024