London: Charlotte Dujardin und Imhotep eine eigene Liga in der Weltcup-Kür

Am späten Donnerstagabend setzten sich Charlotte Dujardin und Imhotep an die Spitze der Weltcup-Kür in London. Mit mehr als vier Prozent Abstand ließen sie Charlotte Fry und die restliche Konkurrenz hinter sich.

Mehr als vier Prozent – das scheint etwas, das sich Charlotte Dujardin und Imhotep in London vorgenommen haben. Denn mehr als vier Prozent trennten sie schon vom Rest des Teilnehmerfeldes im Grand Prix. Und am Donnerstagabend schließlich auch in der Weltcup-Kür.

89,465 Prozent lautete das unschlagbare Ergebnis der Britin und ihres zehnjährigen KWPN-Wallachs, das sie sich mit Traumnoten erarbeiteten. Alle fünf Richter – Henning Lehrmann (GER), Susanne Baarup (DEN), Andrew Gardner (GBR), Jacques van Daele (BEL), Magnus Ringmark (SWE) – sahen das Paar einstimmig vorne. Sie vergaben Traumnoten, darunter dreimal die 10 für die Choreografie und vier weitere Male die 10 für Musik und Interpretation.

Wo es noch Verbesserungspotenzial gab, wusste die Reiterin selbst: „Die ersten Übergänge zur Piaffe hätten etwas besser sein können, aber am Anfang kamen wir nicht so richtig in Schwung, wie ich es brauchte. Aber dann hat er sich daran gewöhnt und es wirklich gut gemacht. Aber in diesem Bereich ist er noch etwas unerfahren und ich habe diese Choreografie bisher nur einmal geritten“, sagte Charlotte Dujardin. Dennoch ist sie mehr als zufrieden mit ihrem „Pete“, wie Imhotep zuhause genannt wird: „Meine Pirouetten fühlten sich fantastisch an und der Schwierigkeitsgrad dieser Prüfung ist phänomenal, weit über eine 10 hinaus. Er (Imhotep) ist erst zehn Jahre alt, aber wenn man ihm eine Frage stellt, beantwortet er sie. Es gibt so viel, worauf man bei ihm stolz sein kann.“

Charlotte Fry auf Platz zwei

Zur Familiensache wurde die Kür als das letzte Paar des Abends das Viereck betrat: Charlotte Fry und der 14-jährige Everdale, Vater von Imhotep. Auch bei ihnen waren sich die Richter einig, fast zumindest. Vier der fünf Offiziellen sahen sie auf dem zweiten Rang. Sie erhielten für ihren Ritt schlussendlich 85,040 Prozent. Charlotte Fry, die sich gemeinsam mit Charlotte Dujardin den Mannschafts-Europameistertitel im September in Riesenbeck sicherte, zeigte sich nach der Prüfung glücklich: „Ich glaube, das war eine meiner Lieblingsprüfungen, die ich je geritten bin. Mit dieser neuen Musik war es unglaublich zu reiten und Everdale war heute Abend einfach brillant.“.

Mit dem dritten und letzten Ergebnis über der 80 Prozent-Marke machte Becky Moody das britische Treppchen komplett. Sie sattelte ihren selbstgezogenen, erst neunjährigen Dante Weltino-Sohn Jagerbomb. Das Paar kam auf 83,675 Prozent.

Alle Ergebnisse der Weltcup-Kür aus London finden Sie hier.

auch interessant