Madrid: Matthias Rath hinter José Daniel Martin Dockx in der Weltcup-Kür

Matthias Rath und Destacado werden Zweite in der Weltcup-Kür in Madrid. Die Sieger, José Daniel Martin Dockx und Malagueno, knacken als Einzige die 80 Prozent-Marke. Beide Pferde erreichen eine neue persönliche Bestleistung.

Im Grand Prix am Freitag belegten José Daniel Martin Dockx (ESP) und der spanische Hengst Malagueno noch Platz drei, während Matthias Rath und Destacado die goldene Schleife angesteckt bekamen. In der Weltcup-Kür stehen sie nun als einziges Paar mit über 80 Prozent an der Spitze. Für Malagueno ist es die erste Weltcup-Saison. In der Kür setzte das Siegerpaar die beeindruckenden Piaffen des ausdrucksstarken Hengstes in Szene. Das Endergebnis ist gleichzeitig die neue Bestleistung von José Daniel Martin Dockx und Malagueno – 80,870 Prozent.

Ebenfalls eine neue persönliche Bestleistung erzielten Matthias Rath und Destacado. Der erst zehnjährige Desperados-Sohn glänzte vor allem in den nach vorne gerittenen Lektionen. Verbesserungspotenzial besteht insbesondere in den Einer-Wechseln und Piaffen, in denen Destacado noch viel Raum zu den Seiten einnimmt. Hier kann der junge Hengst noch ausbalancierter werden. Das Endergebnis: 79,720 Prozent, Platz zwei.

Den dritten Platz belegte Beatriz Ferrer-Salat (ESP). Sie stellte den 14-jährigen KWPN-Wallach Elegance v. Negro vor. Das Paar erhielt 78,425 Prozent.

Alle Ergebnisse aus Madrid finden Sie hier.

