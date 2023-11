Madrid: Julien Epaillard und Henrik von Eckermann auf Punkte-Jagd

In Madrid werden an diesem Wochenende Weltranglisten- und Weltcup-Punkte vergeben. Die Punktekonten von Julien Epaillard und Henrik von Eckermann haben bereits Plus gemacht.

55 Konkurrenten hatte der Franzose Julien Epaillard in einem Springen über 1,45 m, in dem es Weltranglistenpunkte zu sammeln gab. Der Parcours – eine machbare Aufgabe, 27 Paare blieben fehlerfrei. Epaillard sattelte die zwölfjährige Zangersheider Stute Cancun Torel v. Cosinhus. Zusammen war das Paar schon vor zwei Wochen in Verona hocherfolgreich.

In Madrid waren sie gestern erneut unschlagbar. Mit gut zwei Sekunden Vorsprung gewannen Julien Epaillard und Cancun Torel das Springen mit einem fehlerfreien Ritt in 47,92 Sekunden.

Zweiter wurde Maikel van der Vleuten (NED) mit Elwikke. Die zwölfjährige Stute v. Eldorado van de Zeshoek und der 35-Jährige blieben ebenfalls fehlerfrei in 49,96 Sekunden. Damit platzierten sie sich vor Francesco Turturiello (ITA) und dem elfjährigen Wallach Quite Balou v. Quite Capitol-Baloubet du Rouet (0/51,41).

Als deutsche Teilnehmer gingen Daniel Deusser / Loui LN und Marcus Ehning / Coolio an den Start. Beide Paare blieben fehlerfrei, platzierten sich aufgrund der Zeit jedoch nicht.

Henrik von Eckermann sammelt Weltcup-Punkte

In einem Springen über 1,50 m machte es der Weltranglistenerste Henrik von Eckermann ähnlich wie sein Kollege Julien Epaillard. Der Schwede siegte im Sattel von Dzara Dorchival v. Qlassic Bois Margot mit gut zwei Sekunden Vorsprung vor der Konkurrenz. Mit null Fehlern kamen sie ins Ziel, die Uhr stoppte bei 58,22 Sekunden und das Weltcup-Punktekonto stieg. Henrik von Eckermann macht damit einen Schritt weiter in Richtung Titelverteidung – im April 2023 siegte er mit King Edward im Weltcup-Finale.

Platz zwei sicherte sich Thibault Philippaerts (0/60,24). Der Belgier sattelte den erst neunjährigen Jumper d’Oase v. Cardento.

Ein weiteres neunjähriges Pferd platzierte sich an dritter Stelle. Enjeu de Grisien v. Toulon galoppierte in 60,63 Sekunden ins Ziel. Im Sattel: Olympiasieger Ben Maher (GBR).

Auch in dieser Prüfung gingen Daniel Deusser und Marcus Ehning an den Start, ohne eine Platzierung zu erringen. Deusser und Bingo Ste Hermelle zeigten jedoch eine fehlerfreie Runde. Marcus Ehning und Dps Revere mussten acht Fehlerpunkte verbuchen.

Alle Ergebnisse aus Madrid finden Sie hier.

