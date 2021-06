Niederländische Meisterschaften der Dressurreiter ohne Zonik mit Hans Peter Minderhoud

Eigentlich hatte Hans Peter Minderhoud Zonik bei den Niederländischen Meisterschaften dieses Wochenende vorstellen wollen, einer offiziellen Olympiasichtung. Doch daraus wird nichts.

Wie das Glock Horse Performance Center – alle Pferde von Edward Gal und Hans Peter Minderhoud gehören ja dem Waffenhersteller Gaston Glock – auf seiner Facebook-Seite berichtet, war Zonik nach dem CDI Compiègne (FRA) „nicht fit“ und habe deshalb „eine kleine Pause“.

Compiègne war der erste gemeinsame Turnierauftritt auf Grand Prix-Niveau von Zonik und Minderhoud. Als der Zack-Sohn fünfjährig war, ging er mit Minderhoud bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde. Karriere im großen Viereck hat er dann allerdings unter Edward Gal gemacht, mit dem er unter anderem zur Silbermannschaft bei den Europameisterschaften in Rotterdam gehörte.

Da Gal aber nun auch Toto Jr. und Total US als potenzielle Olympiapferde im Stall hat, hat er Zonik seinem Partner gegeben, der sonst derzeit nur ein Pferd auf Championatsniveau hat, nämlich Dream Boy.

Die nationalen Meisterschaften sind auch in den Niederlanden offizielle Olympiasichtung. Zonik fehlt dementsprechend dort nun. Minderhoud erklärte die Tage gegenüber holländischen Medien: „Ich hoffe, dass ich mit Dream Boy nach Tokio kann.“ Der ist dieses Wochenende in Ermelo am Start.