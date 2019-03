Niederländische WM-Medaillengewinner Eye Catcher und Five Star zu Andreas Helgstrand

Unter der Niederländerin Kirsten Brouwer platzierten sich sowohl Eye Catcher als auch Five Star in vorderster Reihe bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde. Nun wurden beide nach Dänemark verkauft.

Die Hengste gehörten den Platinum Stables in den Niederlanden, die in indonesischem Besitz sind. Eye Catcher v. Vivaldi gewann mit Kirsten Brouwer zwei Bronzemedaillen bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde, in 2014 und in 2015 (hier hinter Sezuan und Belantis). Five Star v. Amazing Star war fünfjährig Fünfter im Finale und holte 2016 Silber bei den Sechsjährigen.

Beide Pferde wurden zunächst von Kirsten Brouwer weiter ausgebildet. Die Familie arbeitete damals für die Platinum Stables. Mit Eye Catcher konnte Kirsten Brouwer einige Erfolge in der kleinen Tour erzielen, ehe die Wege der Platinum Stables und der Brouwers sich 2017 trennten. Es hieß damals, der Eigentümer Titan Wilaras habe nicht mehr bezahlt.

Im Anschluss übernahmen die beiden spanischen Brüder Antonio und Miguel Laiz Zandio die Leitung des Betriebes. Unter Antonio Laiz Zandio war Eye Catcher mehrfach im Turniereinsatz gewesen. Der nun zehnjährige Hengst soll Grand Prix-fertig sein. Zuletzt hatte die Ukrainerin Inna Logutenkova ihn geritten.

www.helgstranddressage.com/www.horses.nl