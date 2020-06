Nürnberger Burg-Pokal – es geht wieder los!

Startschuss für den Nürnberger Burg-Pokal 2020: Corona-bedingt später, aber dennoch mit zwölf Stationen geht es Mitte Juni wieder los!

Im Nürnberger Burg-Pokal hätten eigentlich schon die ersten Qualifikanten feststehen sollen. Doch wegen der Corona-Pandemie ist 2020 eben nicht wie die Vorjahre. Aber nun, da die ersten Turniere bereits wieder stattgefunden haben, geht es auch mit der Serie für den deutschen Dressurpferde-Nachwuchs wieder los.

Es bliebt bei zwölf Stationen und auch die Frankfurter Festhalle steht nach wie vor in den Planungen der Nürnberger Versicherung als Austragungsort des Finales kurz vor Weihnachten fest. Sechs Turnierorte sind nun neu dabei. Sie ersetzen die Standorte, die in den vergangenen Wochen aufgrund der Turnierabsagen nicht durchgeführt werden konnten. Drei davon finden in der Halle statt.

Die 29. Auflage des Nürnberger Burg-Pokals beginnt also Mitte Juni , immer vorausgesetzt, dass sich die Vorgaben für Veranstaltungen seitens der Politik nicht ändern sollten.

Qualifikationen Nürnberger Burg-Pokal 2020

Essen-Herbergen (Oldb.) / Gestüt Sprehe 10.06. – 14.06.2020

Kronberg / Schafhof Dressurfestival 26.06. – 28.06.2020

Bettenrode / Bettenröder Dressurtage 08.07. – 12.07.2020

Darmstadt-Kranichstein 23.07. – 26.07.2020

Verden / Verden International 04.08. – 09.08.2020

Donaueschingen / CHI Donaueschingen 13.08. – 16.08.2020

Dorsten / Gut Hohenkamp 11.09. – 13.09.2020

Balve / Longines OPTIMUM mit Deutschen Meisterschaften 17.09. – 20.09.2020

Ludwigsburg 24.09. – 27.09.2020

Schenefeld 01.10. – 04.10.2020 (Halle)

Chieming / Dressurtage Gut Ising 16.10. – 18.10.2020 (Halle)

Ankum 30.10. – 01.11.2020 (Halle)