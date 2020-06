Weltcup: Auch die Helsinki International Horse Show ist abgesagt

In einem offiziellen Statement verkündeten die Veranstalter, dass die nächste Helsinki International Horse Show erst im Oktober 2021 geplant ist. Damit fällt auch eine Etappe des FEI-Weltcups der Springreiter weg. Das Turnier zählt zu den größten und wichtigsten Sportevents, die in Finnland jährlich in der Halle ausgetragen werden. In diesem Jahr hätte es vom 22. bis 25. Oktober stattfinden sollen.