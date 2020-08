Piaff-Förderpreis 2020 in Frankfurt statt in Stuttgart geplant

Traditionell findet das Finale des Piaff-Förderpreises, der wichtigsten deutschen U25-Dressurserie, bei den Stuttgart German Masters statt. Doch da Stuttgart dieses Jahr ausfallen muss, wurde umgeplant.

Corona hat auch den Stuttgart German Masters einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun ruhen alle Hoffnungen auf dem Frankfurter Festhallenturnier kurz vor Weihnachten. Wie die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) berichtet, gibt es derzeit seitens der Behörden noch kein Signal, dass auch Frankfurt abgesagt werden müsste.

Darum hat die FN nun entschieden, den Piaff-Förderpreis in Frankfurt stattfinden zu lassen. Und übrigens auch die Dressur-Weltcup-Etappe, die ja sonst auch in Stuttgart angesiedelt ist. Der Antrag für die Verlegung des Weltcups wurde bereits gestellt. Das würden dann bedeuten, die Finanzmetropole am Main wäre Schauplatz der Finals der wichtigsten U25-Serie, des Nürnberger Burg-Pokals und des Louisdor-Preises und dann auch noch Weltcup-Etappe.

Es gäbe aber auch einen Plan B, wie Turnierleiter Matthias Alexander Rath erklärte: „Die Dressurprüfungen können alternativ in einem kleineren Rahmen bei uns auf dem Schafhof in Kronberg stattfinden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei aber davon auszugehen, dass ein internationales Turnier unter Corona-Bedingungen in Frankfurt stattfinden könne.

Möglichkeiten zur Qualifikation für das Piaff-Förderpreis-Finale haben die U25-Reiter vom 4. bis 6. September auf Gut Ising am Chiemsee sowie bei den Deutschen Meisterschaften in Balve vom 17. bis 20. September.