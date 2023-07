Rose Oatley gewinnt Einzelgold bei der Junioren-EM in Kronberg, Silber und Bronze auch an Deutschland

Ein durchweg deutsches Podium gab es heute in der Einzel-Entscheidung der Junioren-Europameisterschaften Dressur. Rose Oatley ist neue Europameisterin, Silber ging an Allegra Schmitz-Morkramer, die Bronzemedaille gewann Lana-Pinou Baumgürtel.

Elastisch und durchlässig präsentierte sich Sommernacht am Freitag unter Rose Oatley, als sie in der ersten Hälfte der Einzelwertung ihre Junioren-Einzelaufgabe bestritten. Punkten konnte die 16-Jährige mit der Stute vor allem in der Trabtour, wo es sogar die Traumnote 9 für das Schulterherein nach rechts sowie für das Zügel aus der Hand kauen lassen gab und ebenso einmal für die Traversale nach rechts. Auch für den fliegenden Galoppwechsel nach rechts erntete das Paar von einem Richter ein glattes „sehr gut“. Der Schritt ist nicht der stärkste Abschnitt von Rose Oatley und ihrer Rocco Granata-San Remo-Tochter, aber es gelang eine solide Prüfung auf hohem Niveau ohne grobe Fehler. Da gab es auch heute mit dem zweiten Teil des Starterfeldes nichts mehr dran zu rütteln – 78,030 Prozent bedeuteten den Titel Einzel-Europameisterin bei den Junioren 2023 für die 16-Jährige.

„Seit mehr als einem Tag habe ich eigentlich nur gehofft, dass es am Ende gut für mich ausgeht“, gab die Tochter der vierfachen Olympiateilnehmerin Kristy Oatley mit einem Schmunzeln zu. „Sommi (Sommernacht, Anm. d. Red.) war so super konzentriert in der Prüfung gestern, ich musste eigentlich nur noch durchreiten. Dass ich jetzt hier ganz oben auf dem Podest stehe, damit habe ich wirklich nicht gerechnet.“

Das Treppchen konnten mit Allegra Schmitz-Morkramer und Lana-Pinou Baumgürtel zwei weitere Reiterinnen aus Deutschland komplettieren. Schmitz-Morkramer war als Titelverteidigerin der Einzelwertung nach Kronberg gereist, hatte jedoch in der Teamwertung einige kleinere Patzer und kam auch heute in der Einzelaufgabe nicht an die vor einem Jahr gezeigte Vorstellung mit über 77 Prozent heute in Kronberg nicht ganz heran, trotz vieler Lektionen, die mit Noten von 8,0 bis 8,5 bewertet wurden. Mit 76,794 Prozent wusste sich die 17-Jährige mit ihrem Londontime-Sohn aber noch zwischen Lana-Pinou Baumgürtel und Rose Oatley zu schieben und sicherte sich damit Silber.

Auch Lana-Pinou Baumgürtel und ihrer neunjährigen Escolar-Stute Emma gelang eine ziemlich gute Prüfung mit Höhepunkten in der Galopptour und in der Trabverstärkung. 74,088 Prozent waren am Ende Bronze wert.

Die vierte deutsche Reiterin der Prüfung, Josephine Ruppert, ritt im Sattel der Belissimo M-Tochter Bella Donna zu einem neuen persönlichen Bestergebnis von 73,853 Prozent. Damit belegten die beiden den siebten Platz von insgesamt 70 (!) Startern. Ein Ergebnis, mit dem Bundestrainerin Caroline Roost mehr als zufrieden sein dürfte.

Vom Bronzerang auf Platz vier abgerutscht ist durch die Leistung von Allegra Schmitz-Morkramer und Libertad heute die Österreicherin Florentina Jöbstl mit Bodyguard (73,971 Prozent). Die Plätze fünf und sechs sicherten sich Myles Graham (GBR) mit Nibeley Union Hit (73,941 Prozent) und Anna Dupuy Pelardy für Frankreich mit Jarina des Vallees (73,882 Prozent).

Am Sonntag haben die U18-Reiter noch einen weiteren Medaillensatz, um den sie reiten können. Die Entscheidung in der Kür beginnt ab 12.30 Uhr.

Alle Ergebnisse der Einzelwertung der Junioren-EM Dressur 2023 in Kronberg finden Sie hier.

