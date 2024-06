Semmieke Rothenberger ist Deutsche U25-Meisterin 2024

Semmieke Rothenberger ist erneut Deutsche U25-Meisterin. Mit Farrington hat die 24-Jährige klar die Prüfung für sich entschieden. Anna Schölermann und Lia Welschof komplettierten das Podium.

Mehr als zwei Prozent trennten die alte und neue Deutsche U25-Meisterin Semmieke Rothenberger von der Zweitplatzierten Anna Schölermann. Semmieke Rothenberger konnte mit dem holländischen Fuchs Farrington vor allem in der Passage punkten. Ein weiterer Höhepunkt war die Linkspirouette, ausbalanciert und super zentriert. In den Piaffen zeigte der 14-jährige Jazz-Sohn viele gute Momente. Vereinzelt fußte er aber hinten nicht ganz gleichmäßig. Mit 74,791 Prozent war der Sieg unangefochten. Daumen drückten am Viereck nicht nur Semmiekes Eltern Gonnelien und Sven, sondern auch die nächste Generation Rothenberger, die Nichte und der Neffe der Deutschen U25-Meisterin. Schon im vergangenen Jahr bei der Premieren-DM in dieser Altersklasse hatte die junge Frau aus Bad Homburg den Titel gewonnen.

Titelverteidigerin – das ist eine Situation, die die erfolgreiche Dressurreiterin und Deutsche U25-Meisterin nicht das erste Mal erfahren hat. Spurlos vorbei geht sie aber auch nicht an der routinierten und hochdekorierten Dressurreiterin vorbei. „Jetzt da noch mal so reinzugehen, ist einfach schwierig, wenn du letztes Jahr so erfolgreich warst. Ich bin ja keine Maschine und ein Jahr ist schon lang. Deshalb ist umso besonderer ist es, dass er das so wiederholen konnte, am gleichen Platz und mit nochmal einer super Prüfung. Er hatte zwei Schnitzer drin, aber ich bin mega happy mit dem Gefühl, das er mir heute gegeben hat“, bilanzierte die U25-Meisterin.

Anna Schölermann gewinnt U25-Silber

Genauso deutlich wie der Sieg von Semmieke Rothenberger fiel die Entscheidung um die weiteren Medaillen aus. Silber gewann Anna Schölermann, 23, mit dem elfjährigen Hannoveraner Bon Scolari. Der Schwarzbraune, bei dem im Bewegungsablauf immer mal wieder der väterliche Großvater Gribaldi durchscheint, kam auf 72,442 Prozent. Schölermann, die bei Reitmeister Hubertus Schmidt ihre Ausbildung absolviert hat und seit Herbst 2022 auf dem Fleyenhof als Bereiterin tätig ist, ritt den Wallach sicher durch die Prüfung. Die Höhepunkte lagen in der Trabtour, eingeleitet durch geschmeidige und weit kreuzende Traversalen.

Bronze gewann Lia Welschof. Die mehrfache Europameisterin der Jungen Reiter konnte gute Passagen mit GB Dolcino zeigen. In der Galopptour war der Rappe gehorsam, aber die letzte Dynamik ließ das Paar hier vermissen. Dem Don Index-Sohn, der einen überaus durchlässigen Eindruck machte, hätte man einen offeneren Ganaschenwinkel gewünscht. Häufig war die Nase hinter der Senkrechten, ohne dass man den Eindruck hatte, der Rappe sei in diese Position gezwungen worden. 71,628 Prozent reichten zu Bronze.

Weitere Platzierte

Auf den weiteren Plätzen landeten Luca Sophia Collin und Ferreo (4./71,302) und Helen Erbe (5./70,209). Deren Carlos, ein Abo-Sieger in U25-Prüfungen, bockte einmal im starken Galopp, worauf auch der anschließende fliegende Galoppwechsel am Ende der Diagonalen in die Hose ging. Sechster wurde Moritz Treffinger im Sattel des Bonhomme-Hengstes Cadeau Noir. Ein Fehler in den Einerwechseln kostete die Kombination wertvolle Punkte.

Platz sieben ging an eine relativ junge Kombination: Elisabeth von Wulffen und der Totilas-Sohn Triple A kamen auf 68,349 Prozent.

Ergebnis der Deutschen Dressurmeisterschaft U25 2024