Deutschland gewinnt Nationenpreis in La Baule knapp vor Frankreich

Mit acht Strafpunkten hat die deutsche Equipe den Nationenpreis im französischen La Baule gewonnen. Matchwinner waren Philipp Weishaupt und Zineday, die eine von fünf Doppelnull-Runden lieferten. Aber auch die anderen drei Kombinationen waren mit lediglich einem Abwurf gut dabei.

Auftaktreiter für die deutsche Mannschaft, die den Nationenpreis in La Baule gewonnen hat, war André Thieme. Mit Chakaria blieb er in der ersten Runde ohne Fehler. Im zweiten Umlauf gab es vier Strafpunkte. Zweite Starterin für Team D war Kendra Claricia Brinkop. Mit dem neunjährigen Tabasco de Toxandria Z v. Thunder vd Zuuthoeve kassierte sie im ersten Umlauf einen Abwurf. In der Addition mit dem strafpunktfreien Ritt aus Runde zwei war das Duo aus den Stephex Stables am Ende das schnellste Vierfehler-Paar

l’Allemagne siegt im Nationenpreis La Baule

Fünf Reitern war ein Doppelnuller gelungen. Dazu zählte auch der deutsche Schlussreiter, Philipp Weishaupt mit Zineday. Die Riesenbeck-Kombi war im Mai noch in Madrid im Großen Preis der Global Champions Tour Etappe Fünfte. Das Quartett beim Nationenpreis in La Baule komplettierten Marcus Ehning und Coolio (4/0). Nach guter Hallensaison, unter anderem Sieger der Weltcup-Qualifikation in Madrid 2023, und Platzierungen unter anderem in Hohen Wieschendorf, mussten die beiden im ersten Umlauf einen leichten Abwurf in Kauf nehmen. Ein „Netzroller“ an einer Planke, der auch Kendra Claricia Brinkop zum Verhängnis geworden war. Und nicht nur ihr.

Frankreich auf Platz zwei

Mit vier Strafpunkten vereitelten die Deutschen einen französischen Heimsieg. Die Equipe Tricolore hatte zwar zwei Doppelnuller im Aufgebot, Olivier Robert/ Iglesias und François Xavier Boudant/Brazyl du Mezel, aber Auftaktreiter Simon Delestre brachte mit I Amelusina aus dem ersten Umlauf fünf Strafpunkte mit in die Wertung, weil Roger Yves Bost es mit Delph de Denart in seinem ersten Parcours auf satte zehn Strafpunkte gebracht hatte. Das war das Streichergebnis. Delestre hatte einen Abwurf in Runde zwei. Die drei verbliebenen Musketiere hatten dann „zero points“. Dennoch reichte es „nur“ für Platz zwei.

Über Platz drei konnten sich die Belgier freuen. Das Team um Equipechef Peter Weinberg sammelte zwölf Strafpunkte (Olivier Philippaerts/Miro (4/4), Niels Bruynseels/Origi vd Vosberg (4/4), Wilm Vermeir/IQ van het Steentje (0/0) und Jérôme Guery/Quel Homme de Hus (4/0).

Ergebnisse des Nationenpreis in La Baule 2024