Sandra Auffarth führt nach erster Wertung in DM Springen 2024 – bei den Herren

Bei der ersten Wertung der DM Springen 2024 der Reiter (früher mal als „Herren“ bezeichnet) hat Sandra Auffarth den Männern gezeigt, wo es lang geht. Dabei hat sie einen, der 2022 schon mal die Siegerschärpe trug, auf Platz zwei verdrängt. Und zwar deutlich.

Dass mit Sandra Auffarth nicht nur im Gelände zu rechnen ist, ist nichts Neues – die erste Wertung der DM Springen 2024 hat diese Erkenntnis aber noch einmal unterstrichen. Mit Quirici, mit dem die Dritte der Vielseitigkeits-EM 2023 schon in Hamburg im Großen Preis kurz vor einer Sensation war im Stechen, war Auffarth 1,19 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte Philip Rüping. Zur Einordnung: Die Platzierten von Platz zwei bis vier trennten gerade einmal 0,54 Sekunden.

In dem Springen über zwei identische Umläufe ging es über 15 Sprünge, die bis 1,55 Meter hoch waren. Eine zwei- und eine dreifache Kombination hatte das Team um Parcourschef Frank Rothenberger ins Balver Stadion bei dieser ersten Wertung gebaut. Der große Wassergraben, der zwecks Bad schon auf den neuen Deutschen Meister am Sonntag wartet, war noch nicht Bestandteil des Kurses.

Philip Rüping: Zwei unter den Top 6 in erster Wertung DM Springen 2024

Mit dem Rappen Baloutaire PS, dem Sieger von Neumünster und unlängst Hohen Wieschendorf, landete der Deutsche Meister des Jahres 2022 auf Platz zwei. Außerdem wurde er im Sattel von Chatolinue Sechster. Platz drei ging an René Dittmer und Corsica, die am Himmelfahrtswochenende ein CSI5*-Springen in Hamburg hatten gewinnen können.

Sieben Kombinationen blieben in beiden Umläufen ohne Abwurf. Im ersten Umlauf gab es deutlich mehr „Nuller“ als in der zweiten Runde. Neben Günter Treiber und Cassis S (Vierter, 0/75,04 Sekunden) und Patrick Stühlmeyer und Drako de Maugre (Fünfter, 0/75,75) schaffte es noch eine Amazone in den Kreis der Doppelnuller: Leonie Böckmann und Carter v. Christian sind Siebte (0/76,23).

Die Entscheidung in der Deutschen Meisterschaft 2024 der Reiter fällt im Optimum Preis, dem Großen Preis von Balve am Sonntag ab 14.15 Uhr. Schon am morgigen Samstag weiß man, wer bei der Deutschen Meisterschaft der Damen im Springreiten die Medaillen im Empfang nehmen darf.

DM Springen 2024 – Ergebnisse erste Wertung Reiter

Zeitplan DM Balve 2024

DM Damen: Elf Nuller zum Auftakt

Ziemlich genau ein Fünftel aller Ritte blieben in der ersten Wertung der Damen DM 2024 ohne Abwurf. 51 Reiterinnen kamen in den Parcours mit 15 Sprüngen mit einer Höhe bis 1,50 Meter. Elf davon konnten sich über das Idealergebnis null Fehler freuen. Die Top drei nach der ersten Wertung: Emilia Löser mit Dexter Bois Margot (0/71,48), Brit Haselhoff und Katniss (0/73,07) sowie Stephi de Boer mit Querida (0/73,98).