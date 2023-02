Stadl Paura: Werndl-Geschwister mit Discover und Got it BB erfolgreich bei S***-Premiere

Das Turnier im österreichischen Stadl Paura nutzte der Stall Aubenhausen einmal mehr, um den Nachwuchs zu präsentieren. Für Benjamin Werndls Discover und Jessica von Bredow-Werndls Got it BB standen die ersten Starts mit Piaffe und Passage an. Hat geklappt!

Acht Paare hatten die Intermédiaire A genannt. Benjamin Werndl hatten den zehnjährigen Rheinländer Discover v. Don Frederic gesattelt, sicherlich eines der talentiertesten Pferde, die der deutsche Dressursport zur Zeit hat. Im vergangenen Jahr stellte Werndl den energiegeladenen Fuchs bei mehreren Burg-Pokal Qualifikationen vor. Jedes Mal blitzte das Genie auf, aber dann ließ sich Discover auch immer wieder ablenken, so dass es am Ende für eine Qualifikation nicht gereicht hat. Nun also die erste Intermédiaire A und damit die erste Prüfung mit Piaffen und Passagen. Diesmal hat sich Discover offenbar nicht vom Pfad der Tugend abbringen lassen. Er gewann mit satten 76,535 Prozent.

Das Nachsehen hatte seine Schwester, Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl, mit einem weiteren S***-Debütanten: dem erst achtjährigen dänischen Grand Galaxy Win-Sohn Got it BB aus der Zucht des hoch erfolgreichen Ausbilders Morten Thomsen. Sie erhielten 74,211 Prozent. Stallgassennachbarin Forsazza de Malleret war auch mit in Stadl Paura und wurde mit 70,789 Prozent Dritte hinter den Jungs.

Heute morgen konnten die drei ihre gestrigen Ergebnisse dann in der Intermédiaire II noch einmal untermauern. Discover verbesserte sich sogar noch um einige Punkte und siegte mit 77,412 Prozent. Got it BB wurde Zweiter mit 70,921 Prozent und Forsazza erneut Dritte, diesmal mit 70,0 Prozent.

Daleras kleiner Bruder

Zudem stellte Benjamin Werndl den nun achtjährigen Dalera-Fast-Bruder Dallenio erstmals in der schweren Klasse vor. Während Dalera eine Tochter des Easy Game ist, stammt Dallenio von dessen Sohn Millennium ab. Gestern gewannen sie die Dressurpferdeprüfung Klasse S mit einer technischen Bewertung von 75,156 Prozent und einer Pferdebeurteilung von 78 Prozent (Trab 8,5, Schritt 6.0, Galopp 8,3, Durchlässigkeit 8,0, Gesamteindruck 8,2).

Heute Morgen setzten sie noch einen drauf und gewannen die FEI-Prüfung für Siebenjährige mit einer technischen Bewertung von 72,949 und einer Pferdenote von 81,80 Prozent (Trab 9, Schritt 7, Galopp 8,4, Durchlässigkeit 8,0, Gesamteindruck 8,5). Man muss der Vollständigkeit halber allerdings dazu sagen, dass in der gestrigen Prüfung nur zwei Paare am Start waren und heute Dallenio und Werndl konkurrenzlos siegten.

Alle Ergebnisse aus Stadl Paura finden Sie hier.