Stars von Morgen: Yara Reichert mit zwei Pferden vor Benjamin Werndl und Dorothee Schneider

Auf Gut Ising stand heute die Einlaufprüfung für das Halbfinale Süd der Stars von Morgen, eine Intermédiaire II. Yara Reichert aus Bayern ließ die Championatsreiter gleich mit ihren beiden Pferden hinter sich.

Schon als zweites Paar hatten Yara Reichert und der neunjährige westfälische Vitalis-Sohn Valverde, einst Siegerhengst und später Bundeschampion, mit 75,439 Prozent die Führung übernommen. Wie sich im Laufe der Prüfung herausstellte, kam die schärfste Konkurrenz aus dem eigenen Stall. Mit dem schwedischen Skovens Rafael-Sohn war Reichert vorletzte und schaffte es, mit 73,772 Prozent auch noch Zweite zu werden.

Das Nachsehen hatten die Championatsreiter. Benjamin Werndl und Discover v. Don Frederic belegten mit 73,070 Prozent Rang drei. Dorothee Schneider ritt den in der Schweiz gezogenen Flashback v. Franziskus auf den vierten Platz. 72,851 Prozent wurden es für sie.

Das heute war die Einlaufprüfung. Die eigentliche Finalqualifikation findet morgen um 15.30 Uhr statt. Geritten wird die S 10.

Debüt für Global Player mit neuer Reiterin

Auf Gut Ising gab es heute ein Wiedersehen mit dem siebenjährigen Hengst Global Player, einst Oldenburger Siegerhengst und unter anderem Weltmeister der sechsjährigen Dressurpferde mit Eva Möller sowie Vize-Weltmeister in diesem Jahr unter Leonie Richter. Der Hengst lebt ja inzwischen im Stall der Werndls in Aubenhausen. Deren Schülerin Marie Sohler hat den talentierten Grand Galaxy Win-Sohn übernommen. Heute hatten sie ihre Turnierpremiere.

Die beiden waren in der ersten Prüfung des Tages am Start, einer M**. Die 16 Jahre junge Bayerin und der Hengst Rang belegten Platz vier (67,598) knapp hinter Jessica von Bredow-Werndl. Dabei wäre deutlich mehr drin gewesen, hätte es nicht ein dickes Missverständnis zwischen den beiden gegeben. Nach den Schrittpirouetten hätten sie angaloppieren sollen. Doch Global Player schien nicht recht zu verstehen und blockierte. Trotz des Schreckmoments gelang es Marie Sohler, die Prüfung souverän zu beenden, als Global Player erst einmal verstanden hatte, was gefordert war.

Jessica von Bredow-Werndl war direkt nach ihr dran. Sie hatte ihr Nachwuchspferd Great Gatsby PS gesattelt, den Halbbruder von unter anderem Total US. Gestern in der S3 war der Grey Flanell-Sohn noch so aufgeregt gewesen, dass von Bredow-Werndl gar nicht zum Reiten kam und verzichtete. Ganz störungsfrei verlief die Prüfung auch heute nicht, aber schon besser und mit 67,843 Prozent waren sie noch Dritte.

Den Sieg der Prüfung teilten sich zwei Paare mit je 7,0: die Österreicherin Renate Voglsang auf der siebenjährigen Oldenburger Stute Waikiki W v. De Niro und Jannik Leutinger im Sattel von Bella Marcella, einer Bretton Woods-Tochter.

Alle Ergebnisse auf Ising finden Sie hier.