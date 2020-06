Syke-Okel: Bundeschampionats-Medaillenträger an der Spitze

Vor zwei Jahren begeisterte eine Fürstenball-Stute beim Bundeschampionat der dreijährigen Stuten und Wallache. Seither ist sie nicht mal eine Handvoll Turniere gegangen, konnte heute aber beim Late Entry in Syke-Okel auf Anhieb ihre erste Dressurpferdeprüfung Klasse L gewinnen. Und auch in der Dressurpferdeprüfung Klasse M waren bekannte Namen am Start.