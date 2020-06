Kein Trakehner Bundesturnier in Hannover, aber Jungpferde-Championate in Münster

Das traditionelle Trakehner Bundesturnier in Hannover kann dieses Jahr wegen Corona nicht stattfinden – aber es wird Ersatz geben.

Unter Vorbehalt kurzfristiger behördlicher Auflagen ist das Westfälische Pferdezentrum in Münster-Handorf am 25. und 26. Juli 2020 Gastgeber für die Trakehner Jungpferde-Championate und für eine Elite-Fohlenauktion.

Die Dressurpferdeprüfungen der Klassen A, L und M sind für den Samstag geplant. Sämtliche Geländeprüfungen werden auf das Gelände der Westfälischen Reit- und Fahrschule verlegt, und die Geländepferdeprüfung Klasse L ist auch dieses Jahr eine Bundeschampionatsqualifikation, die nicht nur Trakehnern offen steht, sondern Pferden aller Rassen.

Sonntags sind die Reitpferdechampionate an der Reihe. Die wiederum sind ausschließlich den Trakehnern vorbehalten und anschließend werden die Kandidaten fürs Bundeschampionat benannt. Zudem bieten die Veranstalter am Turniersonntag Springpferdeprüfungen der Klassen A und L an.

Wie stets ist der Samstagabend Termin für die Trakehner Fohlenauktion, die dieses Jahr erstmals als Hybrid-Auktion stattfindet – einerseits live vor Ort mit Auktionator Thomas Münch und andererseits im Internet per Online-Bietverfahren. Für alle Fohlen wird es vorab umfangreiches Foto- und Videomaterial geben. Clip My Horse wird vom Turnier berichten und die Auktion live übertragen.

Die Corona-Restriktionen sind der Grund, weshalb das traditionelle Turnier 2020 in Hannover nicht durchführbar ist. Und in Münster-Handorf hat man bereits Erfahrungen mit Turnieren, die unter Corona-Schutzmaßnahmen durchgeführt werden müssen. Dort gehören die Abläufe bereits zum Alltag.

Aber die Trakehner betonen: „Die Trakehner Jungpferde Championate 2020 ersetzen nur ausnahmsweise und aufgrund der umfassenden Reglements zur Eindämmung der Corona Pandemie das große Trakehner Sommerfest in Hannover. Ziel aller Organisatoren ist das Wiedersehen zum Bundesturnier 2021 im Reiterstadion in Niedersachsens Landeshauptstadt.“