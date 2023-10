Teilnehmer fürs Bundesnachwuchschampionat der Ponydressurreiter benannt

Seit 26 Jahren gibt es das Bundesnachwuchschampionat der Ponydressurreiter für Talente bis 14 Jahre. Nach einem Auswahllehrgang am Bundesstützpunkt in Warendorf wurden nun die 20 Teilnehmer für das Turnier Mitte November benannt.

Vom 17. bis 19. November findet das Bundesnachwuchschampionat der Ponydressurreiter, der „Liselott-Reinberger-Nachwuchsförderpreis“, in Darmstadt-Kranichstein statt. Dafür wurden im Anschluss an den Auswahllehrgang in Warendorf die 20 Lehrgangsbesten nominiert. In alphabetischer Reihenfolge sind das die folgenden Paare:

Freya Lotte Gerbaulet mit Top Queen H

Lasse Hannöver mit Jade Stern WE

Jolina Amrei Hohmann mit Glitzerfee

Hannah Holt mit Hui Buh

Lilly Kasselmann mit Golden Clooney

Lillith Kirchner mit GWH Oktay

Anna Kotschofsky mit Mr. Paul

Sophie Levien mit Carlo Carlucci

Lilly Elisabeth Marquardt auf Madison

Lilo Marquardt mit Die Perle

Carla Müller mit Wall Street

Franka Müller mit Nala La Belle

Julia Emma Möllenbeck mit Baumann’s Alvin

Laurentien Paula Osterhoff mit Flying Be

Emma Rabl mit Popcorn B

Lynn Sophie Soddemann mit Goldherz

Amelie Teigeler mit Top Niklas

Maya Wächter mit New Wave

Hermine Wisser mit Strutze’s Masterpiece

Carlotta Wittmann mit Design du Jade

Geritten werden zwei Dressurreiterprüfungen der Klasse L, in denen besonderer Wert auf Sitz und Einwirkung des Reiters gelegt wird.