Unna: Frederic Wandres ist neuer Berufsreiterchampion Dressur

Nach einem spannenden Finale mit Pferdewechsel gibt es einen neuen Berufsreiterchampion: Newcomer Frederic Wandres gelang bei seiner Premiere in Unna der Sieg vor Favorit Heiner Schiergen

Nicht immer siegt der Favorit – so geschehen in diesem Jahr beim Berufsreiterchampionat Dressur in Unna. Dem Newcomer und jüngsten Teilnehmer der Finalrunde, Frederic Wandres, gelang es, den fünffachen Sieger Heiner Schiergen knapp auf den Vizerang zu verdrängen. Glücklicher Dritter wurde der Holsteiner Ausbilder Ants Bredemeier.

Das Berufsreiterchampionat Dressur wird in einem Finale mit Pferdewechsel ausgetragen, die besten drei Reiter aus zwei Qualifikationen (Grand Prix und Grand Prix Special) treten jeder auf jedem Pferd in einer Sonderaufgabe auf Grand Prix-Niveau gegeneinander an. Nach der ersten Runde auf den eigenen Pferden lag Perspektivkadermitglied Frederic Wandres, der mit dem 14-jährigen Oldenburger Wallach Westminster v. Weltissimo am Start war, knapp vorn (800 Punkte), Heiner Schiergen mit dem 14-jährigen KWPN-Hengst Aaron v. Florencio folgte (785,5) vor Ants Bredemeier mit seinem selbst ausgebildeten Oldenburger Wallach Download v. Don Frederico (765), mit dem er schon im Vorjahr auf dem Vizerang gelandet war. In Runde zwei (auf Fremdpferden) spielte der Krefelder Pferdewirtschaftsmeister Heiner Schiergen seine ganze Routine aus und konnte kurzfristig wieder in Führung gehen – am Ende aber siegte der Newcomer Frederic Wandres mit der Gesamtsumme von 2326 Punkten vor Heiner Schiergen (2312,5), Bronze erreichte Ants Bredemeier (2273). „Sieben von neun Finalritten lagen über 70 Prozent, das spricht eine deutliche Sprache“, lobte Richter Christian Wendel. „Wir haben hier im Finale drei sehr routinierte Ausbilder gesehen, die auch Fremdpferde binnen kürzester Zeit auf höchstem Niveau vorstellen können.“

Das Berufsreiterchampionat Dressur wurde zum 25. Mal insgesamt ausgetragen, zum 6. Mal in Unna. Alle Sieger auf einen Blick finden Sie hier: http://www.berufsreiter.com