Uta Gräfs Quick Decision jetzt in Aubenhausen bei Benjamin Werndl

Von Uta Gräf ist der Wallach Quick Decision nach Aubenhausen gewechselt. Den Transfer meldete Benjamin Werndl in den Sozialen Medien.

Uta Gräf saß bislang im Sattel von Quick Decision. Nun hat der Quaterhall-Sohn eine neue Heimat bei Benjamin Werndl. Der hat auf seinem Instagram Account den Einzug eines Nachwusstars in Aubenhausen bekanntgegeben: „Wir heißen Quick Decision, 8jährig von Quaterhall, bisher vorgestellt von @uta.graef herzlich willkommen in Aubenhausen. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft und sind unseren Partnern sehr dankbar, dieses tolle Pferd für uns gesichert zu haben.“

Quaterhall-Sohn von Niedersachsen über die Pfalz nach Bayern

Quick Decision kam 2016 im niedersächsischen Armstorf bei Blanka Heier zur Welt. Sein Vater ist der Celler Landbeschäler Quaterhall v. Quaterback-Donnerhall. Der Fuchshengst ist unter Wolfhard Witte bis Intermediaire II im Sport erfolgreich gegangen. Die Mutter von Quick Decision ist die Rotspon-Tochter Ronja. Ihr Muttervater ist der Vollblüter Lauries Crusador xx.

Seine ersten Turniererfahrungen sammelte der Fuchs unter Roxana Mohr. Die Pferdewirtschaftsmeisterin und 2020 Siegerin im Süddeutschen Berufsreiterchampionat, hat den Wallach im Frühjahr 2021 in seiner ersten Dressurpferdeprüfung Klasse A an den Start gebracht. Die beiden wurden im selben Jahr Neunte beim Bundeschampionat der Fünfjährigen Dressurpferde. Im folgenden Jahr platzierten sich die beiden auf M-Niveau bei den internationalen Nachwuchspferde-Prüfungen in Wiesbaden.

Uta Gräf und Quick Decision: siebenmal in Klasse S, dann zu Werndl

Ab 2023 saß Uta Gräf, bei der Roxana Mohr auch schon gearbeitet hatte, im Sattel des Hannoveraners. Bei sieben Starts in Dressurprüfungen der Klasse S gab es sechs Platzierungen. Im Oktober gelang den beiden der erste S-Sieg in Neu-Anspach. Zuvor hatte Uta Gräf den Quaterhall-Sohn bei der Qualifikation zum Nürnberger Burg-Pokal 2024 in Darmstadt-Kranichstein an den Start gebracht.

„Quick Decision ist nach Aubenhausen verkauft und hat vor ein paar Tagen bereits sein neues Zuhause bezogen. Ich bin sehr dankbar für die letzten zwei Jahre, in denen ich diesen Ausnahmefuchs weiter ausbilden durfte. In dieser Zeit ist er mir sehr ans Herz gewachsen und ein guter Freund geworden. Danke an alle Beteiligten für die Unterstützung auf unserem gemeinsamen Weg! Ich wünsche Quick und allen Beteiligten nur das Beste und eine wunderschöne Zeit und alles Gute für die Zukunft.“