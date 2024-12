Cathrine Laudrup-Dufour siegt mit persönlicher Bestleistung in Stockholm

Cathrine Laudrup-Dufour gewinnt in Stockholm mit neuer persönlicher Bestleistung von 90,715 Prozent die Grand Prix Kür und damit 71.000 Euro Preisgeld. Bei Lövsta Top 10 starten nur acht Reiter, sechs beendeten den Grand Prix, eine Reiterin wurde nachträglich disqualifiziert.

Fast ein Jahr nach ihrem ersten gemeinsamen Turnier haben Cathrine Laudrup-Dufour und Freestyle in Stockholm die Lövsta Top 10 Grand Prix Kür bei der „Sweden International Horse Show“ gewonnen. Sie erreichten dabei eine neue persönliche Bestleistung von 90,715 Prozent. Zweite wurde Isabell Werth mit Wendy mit 79,152 Prozent vor Dinja van Liere (NED) und Hermes, deren Kür mit 76,435 Prozent bewertet wurde.

Cathrine Laudrup-Dufour in Stockholm: Aufforderung zum Tanz

Laudrup-Dufour schwärmte nach der Prüfung von Freestyle: „Sie ist einfach wunderbar und ich habe heute gespürt, dass sie heute im positiven Sinne ein kleines bisschen griffiger war. Ich fühle, dass ich jetzt beginnen kann, mit ihr zur Musik zu tanzen. Sie erlaubt mir, sehr weich und mit feinen Hilfen zu reiten, sodass alles noch einfacher war. Die anspruchsvollen Linien waren heute sehr gelungen und ich habe es geschafft die komplexen Lektionsfolgen weich und fein zu reiten. Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn du aus der Arena kommst und es geschafft hast mit der Musik zu reiten und alles so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast. Aber natürlich hat es mich besonders stolz gemacht, über 90 Prozent zu reiten und meine persönliche Bestleistung zu erreichen“.

Die mittlerweile 15-jährige Hannoveraner Stute Freestyle wurde als Fohlen von der Britin Emma Blundell gekauft und blieb auch während ihrer internationalen Karriere in deren Besitz. Die Stute startete bis 2021 unter Charlotte Dujardin (GBR) im internationalen Grand Prix Sport. Laudrup-Dufour übernahm mit Freestyle das erste Mal ein international erfahrenes Pferd. Die beiden leisteten ihren Beitrag zu der Mannschaftssilbermedaille für Dänemark bei den Olympischen Spielen in Paris 2024. Außerdem gewann das Paar die Grand Prix Special Prüfungen in Paris und rangiert aktuell an zweiter Stelle auf der Weltrangliste hinter Isabell Werth und Wendy.

Auch Werth war zufrieden mit ihrer Leistung und ihrem Pferd in Stockholm am Sonntag: „Sie war wirklich gut heute, konzentrierter und nochmal deutlich besser, obwohl sie gestern schon gut war. Wir müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass sie erst zehn Jahre alt ist. Es ist großartig und es ist ein Vergnügen sie zu reiten.“

Dressurmathematik Lövsta Top 10 sind nur Sechs

Zur Lövsta Top 10 Dressage werden die zehn besten Reiterinnen und Reiter basierend auf der FEI-Weltrangliste vom 30. September 2024 eingeladen. Falls und wenn Plätze frei werden, weil zum Beispiel ein Pferd verkauft wurde, verletzt oder nicht in Form oder ein Reiter mit mehreren Pferden in der Rangliste vertreten ist, obliegt es dem Veranstalter nach eigenem Ermessen Ersatzkombinationen einzuladen. Für zwei der zehn Plätze kann der Veranstalter Wild Cards vergeben.

Ein Platz der acht Top-Plätze muss an den Schweden gehen, der aktuell in der Weltrangliste am besten platziert ist. Zwei Reserve-Reiter werden zusätzlich zu den zehn nominierten nach Ermessen des Veranstalters eingeladen. Eingeladen wurden demnach Weltranglisten Platz eins bis sieben Stand 30.09.24, der beste Schwede in der Weltrangliste und zwei Wildcards.

Von den zehn Teilnehmern in einer vorab versandten Pressemitteilung genannten Kombinationen starteten acht und nur sechs beendeten den Grand Prix. Eine Reiterin, die Dänin Nanna Skodborg Merrald, wurde im Nachhinein disqualifiziert. Ihr Pferd Znickers hatte sich nach einem Ritt mit mehr als 73 Prozent auf dem Weg zurück zum Abreiteplatz wohl im Maul verletzt. Die Folge: Blut am Maul beim Vet Check nach der Prüfung, Ausschluss.

Der in Deutschland lebende Finne Henri Ruoste und Tiffanys Diamond sowie Lone Bang Zindorff (DEN) und Rostov starteten nicht.

Daniel Bachmann Andersen verzichtete, weil Marshall-Bell die Zunge über dem Gebiss hatte. Das teilte er auf Instagram mit.

Die Ergebnisse rund um den Siegesritt von Cathrine Laudrup-Dufour in Stockholm

Hanna Hagenbrock