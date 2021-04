Wickrath: Wiedersehen mit Heuberger und mehr

Auf Schloss Wickrath im Rheinland findet dieses Wochenende wieder ein Late Entry Dressurturnier statt. Heute stand die Intermédiaire II auf dem Programm, in der es ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten gab.

Der nun 14-jährige Trakehner Hengst Heuberger v. Imperio ging unter seiner neuen Besitzerin und Reiterin Beata Söderberg das erste Mal seit 2019 wieder ein Turnier. Ausgebildet worden war der Schwarzbraune ja von Anabel Balkenhol, die mit ihm zahlreiche Grand Prix-Erfolge hatte, ehe der Hengst an die Schwedin Söderberg verkauft wurde.

Im Juli 2019 nahmen Söderberg und Heuberger das erste und bislang auch einzige Mal an einem Turnier teil, der U25-Tour in Falsterbo. Dort belegten sie Rang zwei (66,923) im U25-Grand Prix und Platz drei in der Kür (69,720). Dementsprechend war die heutige Intermédiaire II in Wickrath ihre dritte gemeinsame Prüfung. Die gelang. Erstmals erhielten sie über 70 Prozent, 70,263, um genau zu sein. Das bedeutete Rang sechs.

Sieger wurde Söderbergs Trainer Patrik Kittel im Sattel des neunjährigen Quaterback-Sohnes Touchdown mit satten 79,386 Prozent. Und das in seiner ersten S***-Prüfung.

Den zweiten Platz sicherte sich Dr. Svenja Kämper-Meyer im Sattel der achtjährigen Ampere-Tochter Amanyara M mit 73,377 Prozent vor Stefanie Wolf auf dem elfjährigen Rockman Royal NG v. Rock Forever (73,202). Alexa Westendarp und die zwölfjährige Cafe’s Caletta v. Cafe au lait, die ihre Karriere wie es sich für ein Oldenburger Springpferd gehört, einst im Parcours begann, dann aber umgeschult hat, wurden Vierte (72,763).

Alle Ergebnisse aus Wickrath finden Sie hier.