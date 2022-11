Wiedersehen mit Don Olymbrio in Randbøl, Vayron geht seinen ersten Grand Prix

Beim Blue Hors Dressurfestival CDI3* auf dem dänischen Gestüt in Randsbøl präsentierten sich den Richtern einige prominente Paare. Deckhengst Don Olymbrio gewann unter Nanna Merrald Rasmussen Grand Prix und Grand Prix Kür, Daniel Bachmann Andersen präsentierte erstmals den von Helen Langehanenberg ausgebildeten Vayron im Grand Prix.

2021 hatte der KWPN-Hengst Don Olymbrio v. Jazz-Ferro an gleicher Stelle seinen vorerst letzten Auftritt vor Dressurrichtern gegeben. Seine Erfolge von damals konnte er dieses Wochenende mit Nanna Merrald Rasmussen im Sattel wiederholen. Im Grand Prix sahen alle fünf Richter das Paar deutlich vorn, 74,261 Prozent lautete das Ergebnis.

Dahinter wurde Charlotte Heering mit dem Negro-Sohn Bufranco Zweite (71,478 Prozent), gefolgt von Anna Zibrandtsen und Quel Filou v. Quaterback mit 70,739 Prozent auf Rang drei.

Noch nicht die 70 Prozent-Marke knacken konnte der hünenhafte Westfale Vayron, aber im Falle des von Helen Langehanenberg ausgebildeten Vitalis-Sohns war es auch der erste Grand Prix seines Lebens. Der elfjährige Wallach war vor über einem Monat das erste Mal unter seinem neuen Reiter Daniel Bachmann Andersen aufgetaucht, als die beiden bei einem Test of Choice den Grand Prix wählten und von einer Richterin über 76 Prozent erhielten. Dafür reichte es im richtigen Grand Prix unter den Blicken von fünf Richtern noch nicht. 69,174 Prozent erhielten Daniel Bachmann Andersen und Vayron für ihre Vorstellung und platzierten sich damit noch an fünfter Stelle. Am Sonntag soll der Westfale noch im Grand Prix Special starten.

Die Grand Prix Kür hingegen wurde bereits am Samstag geritten. Auch hier war Don Olymbrio und Nanna Merrald Rasmussen der Sieg nicht zu nehmen (77,455 Prozent). Erneut wurden Heering mit Bufranco und Zibrandtsen mit Quel Filou Zweite und Dritte.

Merrald Rasmussen stellte neben Don Olymbrio beim Turnier ihres Arbeitgebers Blue Hors übrigens auch einen Sohn des Hengstes vor. Der hört auf den Namen Touch of Olympic L und ist ein achtjähriger dänisch eingetragener Hengst. Der Don Olymbrio-Sohn aus einer Mutter v. Fidertanz gewann den Prix St. Georges mit Weile, wie er es auch schon vor wenigen Wochen im Rahmen des Weltcup-Turniers in Vilhelmsborg getan hatte. Den einstigen Oldenburger Sattelkörungssieger und mittlerweile siebenjähriger Hengst Zac Efron belegte unter Daniel Bachmann Andersen Rang fünf in der Prüfung. Beste Deutsche der Prüfung war Ninja Rathjens, die mit ihrem siebenjährigen Fiderbach-Sohn Flash Gordon auf 67,735 Prozent kam und damit an achter Stelle rangierte. In der kleinen Tour wird am Sonntag noch eine Intermèdiaire I geritten.

Alle Ergebnisse aus Randbøl finden Sie hier.