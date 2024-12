Dressurreiter Matthias Bouten zieht zurück nach NRW

Dressurreiter Matthias Bouten zieht es zurück in seine Heimat in NRW. Zukünftig wird er gemeinsam mit seinem Lebenspartner auf dem Gut Hohenkamp in Dorsten leben und arbeiten.

Grafing bei München/GER – Seit vielen Jahren waren Matthias Bouten und sein Lebensgefährte Vicent Arroyo in Bayern beheimatet. Zunächst war Bouten nach ersten Meriten als Bereiter für Isabell Werth bei der Familie Meggle beheimatet und ritt dort den Spitzenhengst Boston. 2023 ging der gebürtige Westfale eine Kooperation mit dem Gestüt Pramwaldhof ein. 2024 übernahm er die Nachfolge von Simone Pearce als Bereiter für die Familie Ritzinger. Wohnhaft waren Matthias Bouten und Vicent Arroyo während dieser Zeit auf der Reitanlage Bell-Wieser in Grafing bei München.

Nun schreiben Matthias Bouten und sein Lebenspartner bei Instagram: „Alles neu macht der … März in diesem Fall. Nach sieben schönen und erfolgreichen Jahren in Bayern zieht es uns zurück in unsere (deutsche) Heimat, das Heimweh in uns drin konnten wir nicht mehr überhören. So sind wir ab dem 1. März wieder zurück in NRW. Wir werden unseren Betrieb auf das wunderschöne Gut Hohenkamp in Dorsten verlagern. Diese Anlage ist uns nicht nur bereits bekannt, sondern bietet auch alles, was man für einen erfolgreichen Neustart braucht und um sich eine vielversprechende Zukunft aufzubauen. Voller Vorfreude erwarten wir nun unseren Umzug und die neue Luft.

Ein paar Pferde kommen mit, worüber wir uns sehr freuen. Andere Pferde, Kunden und Freunde müssen wir zurücklassen und werden wir sehr vermissen. Trotzdem fühlen wir, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt ist.“

Für den Umzug wird im gemeinsamen Unternehmen „VAMB Dressage“ bereits alles vorbereitet. Einige Berittplätze sind noch zu vergeben.