HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter im August in Hagen

Eigentlich wäre das Hallenturnier in Braunschweig der Termin für das traditionelle HGW-Bundesnachwuchschampionat der Springreiter gewesen. Da dieses jedoch Corona-bedingt ausfällt, musste auch für die nächste Generation im Springsattel ein neuer Austragungsort und -zeitpunkt gefunden werden. Den gibt es nun.

Die Familie Haunhorst in Hagen a. T. W. ist eingesprungen als Gastgeber für das HGW-Bundesnachwuchschampionat 2022. Vom 17. bis 21. August laden sie zu einem internationalen Turnier ein, in das das Nachwuchschampionat eingebettet wird.

Normalerweise treten 25 vielversprechende junge Springreiter bis 19 Jahre treten beim Finale an. In diesem Jahr sind es 30 – zum einen, weil das Turnier erst so spät im Jahr stattfindet, zum anderen, weil die FN als Veranstalter wollte, dass in Anbetracht der durch Corona reduzierten Startmöglichkeiten mehr Talente die Chance zur Teilnahme erhalten.

Geritten werden Standard-Stilspringprüfungen der Klasse M*. Nach einer Qualifikation folgt das Finale. Die besten vier daraus treten dann noch einmal in einem „Stechen“ mit Pferdewechsel gegeneinander an. Hier wird dann allerdings nicht gegen die Uhr geritten, sondern wie zuvor geht es um den Stil.

Die Nominierten stehen bereits fest. Jeder Landesverband konnte Kandidaten benennen, die dann an sechs Sichtungen in ganz Deutschland teilnehmen dürfen. Wer sich hier hervortun kann, wird zu einem Auswahllehrgang mit Nachwuchsbundestrainer Peter Teeuwen in Warendorf eingeladen. Aus diesem Lehrgang werden dann die Besten herausgepickt. Und dies sind die Glücklichen:

Vieca Sophie Bade (SHO) mit Chades of Grey,

Emile Baurand (BAY) mit Action Aimee,

Pauline Beckmann (SAN) mit Lotta GM,

Annika Betz (BAW) mit Mr. Fuchs,

Hanna Bräuer (WEF) mit Coraline,

Lilli Marie Carius (WEF) mit Contador,

Paula Fischer (BBG) mit Schmuckstück,

Mick Haunhorst (WES) mit Ireland,

Elias Hohler (HES) mit Corsino TH,

Felizitas Judith (HES) mit Petite Prince HD,

Ilkay Kalay (SHO) mit Happy’s Clavel,

Anna-Lena Kölz (BAW) mit Prince du Bonnevill,

Eva Kunkel (HES) mit Spartakiade,

Max Merschformann (WEF) mit Stroller,

Leo Metzner (BBG) mit Chain,

Leon Mielke (RHL) mit Clinta,

Joleen Müller (BRE) mit Balou’s Grandessa,

Henry Munsberg (WES) mit Special,

Carla-Malin Nettekoven (RPF) mit Checkman,

Max Paschertz (WES) mit Sem Semper,

Felix Raude (WES) mit Mr. Ed,

Frieda Raupach (WES) mit Stakkata RM,

Niklas Schipler (THR) mit Upside,

Hanna Schreyer (HAN) mit Gitania,

Björn Semrau (HAN) mit Alisha,

Sören Suppert (WEF) mit Pepper Deluxe,

Laurenz Terbrack (WEF) mit Harmonia de Reville,

Arwen-Charlotte Thaler (BAW) mit Duitama,

Greta Völker (BAW) mit Victoria,

Claire Wegener (HAN) mit Caspar Blue.

Reservisten: