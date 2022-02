Sport am Wochenende: Weltcup-Springen in Sharjah, Bundesnachwuchschampionat der Pony-Springreiter

Die Großen kämpfen um Weltcup-Punkte in Viereck und Parcours, die Kleinen messen sich beim Finale des Bundesnachwuchschampionats der Pony-Springreiter. Ein Wochenende mit vielen spannenden Entscheidungen steht bevor!

Nationales Springturnier mit Finale Bundesnachwuchschampionat vom 11. bis 13. Februar in Warstein

Wer folgt auf Jolie Marie Kühner als neue Bundesnachwuchschampionesse oder Bundesnachwuchschampion der Pony-Springreiter? Das wird am Sonntag im Finale im Rahmen des Warsteiner Springturniers ermittelt. Wer sich alles qualifizieren konnte und Aussicht auf den Sieg hat, können Sie hier nachlesen. ClipMyHorse.TV überträgt live aus Warstein.

Internationales Weltcup-Springturnier (CSI5*-W) vom 10. bis 13. Februar in Sharjah/UAE

Nicola Pohl dürfte nach ihrem Grand Prix-Sieg über 1,60 Meter im CSI3* am letzten Wochenende in Sharjah, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, beflügelt sein. Auch David Will konnte ja jüngst den Vier-Sterne-Grand Prix in Abu Dhabi mit Babalou für sich entscheiden. Abwarten, was sie und ihre Mitstreiter nun beim Springturnier auf Fünf-Sterne-Niveau mit ihren vierbeinigen Sportpartnern erreichen können. ClipMyHorse.TV überträgt live aus Sharjah.

Rafael Eden (Hörstel); Nicola Pohl (Marburg); Miriam Schneider (Bovenau); David Will (Marburg).

Weitere Informationen unter: www.serc.ae

Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI5*/2*/CDI4*/1*) vom 8. bis 13. Februar in Wellington FL/USA

Neben seiner Aachen-Siegerin Killer Queen begrüßt der beste deutsche Springreiter der Weltrangliste, Daniel Deußer, diese Woche auch zwei weitere Top-Pferde aus seinem Beritt in Florida. Das verkündete er auf Instagram. Fans können sich auf Tobago Z und Kiana van het Herdershof freuen, die beide schon im letzten Jahr erfolgreich in den USA unterwegs waren. Und auch Philipp Weishaupt wird die Fünf-Sterne-Tour reiten. Viele der Prüfungen werden live übertragen unter https://pbiec.coth.com.

Im Viereck geht es auf Vier-Sterne-Niveau aus deutscher Sicht um Platzierungen für Frederic Wandres, der ja kürzlich beim Global Dressage Festival abräumte, und Michael Klimke.

CSI5*: Daniel Deusser (Deutschland); Philipp Weishaupt (Hörstel).

CSI2*: Sophie Hinners (Vierden); Richard Vogel (Marburg).

CDI4*: Michael Klimke (Münster); Frederic Wandres (Hagen).

CDI1*: Frederic Wandres (Hagen).

Weitere Informationen unter: www.gdf.coth.com und www.equestriansport.com

Auch interessant

Internationales Springturnier (CSI4*/1*/YH) vom 5. bis 13. Februar in Vejer de la Frontera/ESP

CSI4*: Elena Appendino (Waltenhofen); Jens Baackmann (Münster); Maximilian Bremicker (Lohmar); Kendra Claricia Brinkop (Neumünster); Vincent Elbers (Garrel); Karin Ernsting (Münster); Lea-Sophia Gut (Biberach an der Riß); Laura Klaphake (Mühlen-Steinfeld); Torben Köhlbrandt (Emsdetten); Marcel Marschall (Altheim); Pia Meyer (Edemissen); Katharina Offel (Deutschland); Julia Schönhuber (Deutschland); Frederike Staack (Diepholz); Jana Wargers (Emsdetten).

CSI1*/YH: Alina Klatte (Lastrup); Sylvie Liebing (Straelen); Jakob Schaller (Ilsfeld).

Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net

Internationales Springturnier (CSI3*) vom 7. bis 13. Februar in Vilamoura/POR

Letztes Wochenende gab es für Toni Haßmann schon einmal den sechsten Platz im Großen Preis von Vilamoura über 1,50 Meter. Daumen drücken, dass er und auch die anderen deutschen Reiter in Portugal auch diese Woche ihre Pferde in Top-Form haben.

Nathalie Fichtner (Egling), Toni Haßmann (Ibbenbüren); Jan-Oliver Tödtmann (Hanstedt); Lisa-Maria Viefhues (Nordwalde); Marc Bettinger (Deutschland); Maximilian Schmid (Utting).

Weitere Informationen unter: www.vilamouraequestriancentre.com

Internationales Dressurturnier (CDI3*) vom 10. bis 13. Februar in Le Mans/FRA

Ins französische Le Mans macht sich die amtierende U25-Europa- und Piaff-Förderpreis-Siegerin auf den Weg, Semmieke Rothenberger. Dort wird sie die Drei-Sterne-Tour reiten. ClipMyHorse.TV überträgt live.

CDI3*: Semmieke Rothenberger (Bad Homburg).

Weitere Informationen unter: www.bouleries.marieh.eu

Weitere Turniere (*/**) im Ausland mit deutscher Beteiligung

CSI2* Ocala/USA vom 10. bis 12. Februar; www.hitsshows.com

CSI2*/1*/YH Oliva/ESP vom 7. bis 13. Februar; www.metoliva.com

CSI2*/1*/YH Valencia/ESP vom 10. bis 13. Februar; www.cesvalenciatour.com

CSI2*/1*/YH Lier/BEL vom 10. bis 13. Februar; www.azelhof.be

CSI2*/1*/YH San Giovanni/ITA vom 10. bis 13. Februar; www.horsesrivieraresort.net