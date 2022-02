21 Paare für das Finale Bundesnachwuchschampionat Pony Springen nominiert

Vom elften bis zum 13. Februar geht es für 21 ausgewählte Ponyspringereiter beim Bundesnachwuchschampionat in Warstein an den Start. Auch Titelverteidigerin Jolie Marie Kühner ist mit ihrem Ponyhengst Del Piero dabei.

2021 war das Turnier in Darmstadt-Kranichstein noch Schauplatz des Finales, in dem die besten Ponyspringreiter Deutschlands gegeneinander antreten. Das Bundesnachwuchschampionat wurde 1989 ins Leben gerufen und wird seit 2015 von der Horst-Gebers-Stiftung unterstützt.

Erst nach einer sorgfältigen Sichtung der Paare auf Turnieren mit Sichtungsprüfungen der Klasse L und einem Auswahllehrgang in Warendorf steht fest, wer beim Finale des Bundesnachwuchschampionats antreten darf.

Dort erwartet die Nachwuchsreiter eine Einlaufprüfung der Klasse L, die finale Stilspringprüfung entspricht hingegen der Klasse M mit Standardanforderungen. Nach Abschluss des ersten Umlaufs treten die vier besten Paare in einem zweiten Umlauf erneut gegeneinander an. Wieder mit dabei ist Vorjahressiegerin Jolie Marie Kühner, Tochter von Max Kühner auf dem Holsteiner Schimmel-Hengst Del Piero. Wohl keinen Deut weniger um den Sieg buhlen wird aber wohl Helena Becker, jüngste Tochter von Bundestrainer Otto Becker und Vizechampionesse 2021 mit Christoph Columbus, den sie auch nun wieder mit nach Warstein bringen wird. Und noch ein Kind mit äußert bekanntem und erfolgreichem Vater im Springsport ist Finalistin in Warstein: Cecilia Beerbaum, Tochter von Ludger Beerbaum, und ihr Pony Black Jack.

Die 21 Teilnehmer im Jahr 2022

Leonie Assmann (BAY) mit Drift

Helena Becker (WEF) mit Christoph Columbus

Cecilia Beerbaum (WEF) mit Black Jack

Hannah Blandfort (RHL) mit Bente

Felicia Julia Dahlkamp (WEF) mit Abano D

Ava Ferch (BAY) mit Sweet Don

Emma Grüntjens (RHL) mit Little Gun

Antonia Häsler (SAC) mit For President B

Laura Hertz-Eichenrode (HAN) mit Holstud´s Olijfje

Fynn Jesse Hess (SHO) mit Magic Wonder

Allegra Elisabeth Hüttig (BAW) mit Sietlands Gustav

Jolie Marie Kühner (BAY) mit Del Piero

Fynn Lammer (WEF) mit Raising Storm

Carlotta Merschformann (WEF) mit Black Pearl SH

Philipp Quast (HAN) mit Witt Tera

Karla Schumacher (BAW) mit Sestriere

Victoria Schumacher (BAY) mit Nicky Nightmare

Lennard Thomsen (SHO) mit Petit Dechantee

Skady Trümper (SAN) mit Q-Magic

Kiana von Seckendorf (BAY) mit Diabolo

Claire Wegener (HAN) mit Harry