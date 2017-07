Hufkrebs – das hilft!

In St.GEORG 2/2012haben wir das Thema Hufkrebs aufs Korn genommen, eine weit verbreitete Problematik, wie die Zuschriften unserer Leser erahnen lassen. Wir möchten uns ganz herzlich für die Tipps bedanken und haben hier die besten noch einmal zusammengestellt.

Berit Hoffmann:

Mein Pferd litt bis 2007 unter Hufkrebs. Und ich möchte Mut machen, daß es eine Alternative gibt zur Operation. Zunächst haben wir den Hufkrebs durch Wegschneiden, Salbe und Tinkturen bekämpft mit mäßigem Erfolg. In ganz schlimmen Zeiten waren drei Hufe betroffen, die oft auch geblutet haben. Damals lautete die Prognose: Noch ein Jahr, dann kann er nicht mehr laufen. Erschütternd!

Es sollte jedoch anders kommen: Dem Tipp meiner Tierärztin folgend, füttern wir seit Sommer 2007 Farriers Formula. Seitdem ging der Hufkrebs kontinuierlich zurück und seit drei Jahren ist, bis auf einen gelegentlich etwas weichen Strahl, ist gar nichts mehr von Hufkrebs zu sehen.

Was war in den Vorjahren anders? Ich habe im Winter immer Mash mit Weizenkleie gefüttert. Dann fand ich jedoch den Hinweis, daß Kleie (warum auch immer) nicht gut ist bei Hufproblemen. Nun gibt es also bei Bedarf kleiefreies Mash und die Hornqualität ist besser, mein Pferd ist unbeschlagen.

Ernst Junginger:

Ich habe unbesehen eine 18-jährige Zuchtstute gekauft. Es stellte sich heraus, dass alle vier Hufe mit Hufkrebs befallen waren. Ich suchte nach einer preisgünstigen Lösung des Problems und stieß auf diesen Tipp: Man nehme einen Wickel aus reinem Leinen, eine Decke aus Schurwolle (beides groß genug, einen „Hufsack“ anzufertigen) sowie kochendes Wasser. . Das Ergebnis: Das Pferd hat sich nach der ersten Anwendung wieder an die Beine fassen lassen, ohne Zwangsmaßnahmen (Bremse oder Spritze vom Tierarzt). Nach circa drei Monaten bildet sich wieder ein gesund verhornter Strahl mit immernoch tiefer Spalte in dr Mitte. Diese behandelte ich mit Kupfervitriol. Das Pferd ließ sich das problemlos gefallen. Der Huf wurde wieder fest und hart und kann wieder normal beim Schmied ausgeschnitten werden.