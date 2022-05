Mannheim: Dagobertshausen-Tag beim Maimarkt-Turnier mit zwei Siegen für Vogel und einem für Will

In Mannheim ist wieder Maimarkt! Heute hatten die Springreiter das Sagen. Präziser gesagt waren es die Springreiter vom Hofgut Dagobertshausen, die heute den Ton angaben.

Drei Prüfungen, drei Siege für das Team Dagobertshausen. Richard Vogel, der ja für den gastgebenden Reitverein reitet, machte heute morgen um acht Uhr den Anfang mit der von Hugo Simon gezogenen Holsteiner Uriko-Tochter Charisma HS. In 55,08 Sekunden ließen die beiden Jörg Oppermann auf Quin-Ba-Lou in einem 1,40 Meter-Zeitspringen hinter sich.

Weiter ging es wieder mit Vogel in der Youngster-Tour, wo er die achtjährige Looping Luna vorstellte, die in 68,56 Sekunden die Konkurrenz locker hinter sich ließ. Am dichtesten dran waren Marc Bettinger und der KWPN-Hengst Jackson v. Kannan (69,79). Henrik Griese und die westfälische Chaman-Tochter Charmante reihten sich an dritter Stelle ein (70,76).

Schließlich stand noch ein 1,45 Meter-Zeitspringen der CSIO3*-Tour auf dem Programm, und hier hieß der Sieger David Will. Im Sattel der zehnjährigen Württemberger Stute Concordia konnte er sich gegen ein Pferd durchsetzen, das er sehr gut kennt: Never Walk Alone. Mit ihm hatte Will einst den King George V. Cup in Hickstead gewonnen, dann ging der zwölfjährige Holsteiner sehr erfolgreich mit Richard Vogel und nun sitzt sein Besitzer Gerald Nothdurft wieder selbst im Sattel. Er kam bis auf 0,16 Sekunden an die Siegerzeit heran. Den Dagobertshausen-Erfolg perfekt machten Richard Vogel und Carlchen S, die hier auch noch Dritte wurden (58,32). Der neunjährige Comme il faut-Sohn Carlchen ist übrigens ebenfalls ein Hugo Simon-Pferd.

Alle Ergebnisse aus Mannheim finden Sie hier.