Emmelie Scholtens und Dinja van Liere dominieren Grand Prix der Niederländischen Meisterschaften

In Ermelo finden dieses Wochenende die Niederländischen Meisterschaften statt, zugleich die erste WM-Sichtung für die Oranje-Dressurreiter. In Abwesenheit von Titelverteidiger Gal und Hans Peter Minderhoud mit seinem besten Pferd Dream Boy haben Emmelie Scholtens und Dinja van Liere das Heft in der Hand.