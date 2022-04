Edward Gal verzichtet auf Turnierstarts und WM in 2022

Die niederländische Dressurequipe muss dieses Jahr ohne ihren bestplatzierten Reiter der Olympischen Spiele zu den Weltmeisterschaften in Herning fahren. Edward Gal hat beschlossen, 2022 keine Turniere zu reiten.

Das hat der zwölffache niederländische Meister auf der Facebook-Seite seines Arbeitgebers bekannt gegeben, des Glock Horse Performance Center. Dort steht zu lesen:

„Ich bin so viele Jahre Turniere geritten und habe es sehr genossen. Aber nach den Olympischen Spielen hatte ich das Gefühl, dass ich eine Pause wollte. Ich liebe es, zuhause im Glock Horse Performance Center zu reiten und unsere Hengste auszubilden. Das möchte ich auch dieses Jahr in Ruhe machen. Danach werde ich wieder mit all meiner Energie in den Sport zurückkehren.“

Für die Niederlande ist das hart. Edward Gal ist seit Jahren der erfolgreichste Reiter des Oranje-Teams. Bei den Olympischen Spielen in Tokio war er mit dem damals erst neunjährigen Total US Sechster in der Einzelwertung. Für dieses Jahr ist der Totilas-Sohn bei der FEI allerdings gar nicht als aktiv registriert. Tokio war das letzte Turnier des zweifelsohne sehr talentierten Pferdes, das mit seinem Reiter allerdings ein nicht unumstrittenes Paar bildet.