Mechelen: Daniel Deußer gewinnt Sires of the World mit Scuderia 1918 Tobago Z

Das „Sires of the World“ Springen beim „Jumping Mechelen“ war einmal mehr hochspannend. Im Mittelpunkt standen mit Daniel Deußer und Christian Ahlmann zwei Protagonisten aus Deutschland.

Mechelen/BEL – Dass Springreiter Daniel Deußer und sein Hengst Scuderia 1918 Tobago Z ein absolutes Top-Paar sind haben die beiden schon vielfach unter Beweis gestellt. So auch einmal mehr zum Auftakt des „Weltcups zwischen den Jahren“ in Mechelen. Wer an Mechelen denkt, dem schießt sofort das Gestüt Zangersheide durch den Kopf. Auch Daniel Deußer ist ganz in der Nähe in Belgien zuhause und reitet viele Zangersheider Pferde.

So ist es kein Wunder, dass dieses Turnier für ihn etwas Besonderes ist und er beim Kampf um den Titel beim „Sires of the World“ alles in die Waagschale warf. Sein mittlerweile 16 Jahre alter Zangersheider Hengst Scuderia 1918 Tobago Z präsentierte sich ebenso herausragend und zeigte nach einer fehlerfreien Runde im Umlauf (als eines von elf Paaren) im Stechen, was in ihm steckt. 36,40 Sekunden bedeuteten den ungefährdeten Sieg.

Hinter Daniel Deußer kam ein weiteres mit Zangerheide eng verbundenes Paar ins Ziel: Christian Ahlmann, Lebensgefährte der Hausherrin Judy-Ann Melchior, und der zehnjährige Darco-Sohn Otterongo Alpha Z. Sie benötigten für ihre Runde 37,03 Sekunden. Auf Platz drei ritten der Portugiese Rodrigo Giesteira Almeida und der zwölfjährige Hannoveraner Solidat.

Neben Deußer und Ahlmann hatte es auch Ahlmanns Bereiterin Angelique Rüsen auf dem zehnjährigen Zangersheider Hengst Columbus Z ins Stechen geschafft, schied dort jedoch aus.

Alle Ergebnisse vom Sires of the World in Mechelen gibt es hier.