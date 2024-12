Mechelen: Justin Verboomen gewinnt Grand Prix, Dorothee Schneider Dritte

Der Belgier Justin Verboomen gewann auf seinem erst achtjährigen Zonik Plus den Grand Prix in Mechelen. Dritte wurde Dorothee Schneider auf Dayman.

Mechelen/BEL – Einen Überraschungssieg gab es beim Weltcup der Dressurreiter im belgischen Mechelen. Im Grand Prix stand am Ende keiner der Top-Favoriten ganz vorne. Stattdessen war es der 37 Jahre alte Belgier Justin Verboomen auf seinem erst achtjährigen Hannoveraner Zonik-Sohn Zonik Plus. Die beiden erreichten 74,348 Prozent. Damit setzten sie sich vor Larissa Pauluis auf ihrem Olympiapferd, dem 14 Jahre alten KWPN-Wallach Flambeau. Dieses Paar kam auf 73,783 Prozent.

Justin Verboomen und Zonik Plus traten zum ersten Mal 2022 bei den Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde in Erscheinung. Dort belegten sie den sechsten Platz. 2024 beeindruckte das Paar bereits in Kronenberg im November mit Platz drei im Grand Prix und einem Sieg im Grand Prix Special im Rahmen des CDI3*. Dorothee Schneider erreichte auf Dayman im heutigen Grand Prix den dritten Platz. Sie ritt den zwölfjährigen westfälischen Wallach von Daily Deal zu 72,870 Prozent. Bianca Nowag-Aulenbrock wurde auf ihrer zwölfjährigen Stute Florine OLD mit 69,130 Prozent Zehnte. Die Niederländerin Dinja van Liere überzeugte auf ihrem bewährten Hermes N.O.P. nicht ganz so sehr wie in anderen Prüfungen und erreichte mit 72,348 Prozent Rang vier.

„Ich freue mich sehr über unseren Auftritt und unsere Schleife“, resümierte Dorothee Schneider. Justin Verboomen konnte Siegesglück kaum fassen. „Es ist unglaublich, was wir hier heute erreicht haben“, betonte er. „Ich bin wahnsinnig stolz auf mein Pferd. Das lässt sich eigentlich gar nicht in Worte fassen.“

Alle Ergebnisse aus Mechelen gibt es hier.