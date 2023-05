Die Teilnehmer für die U18/U21-Weltmeisterschaften im Voltigieren stehen fest

Der Preis der Besten fungierte bei den Voltigierern als letzte Sichtung vor der Nominierung für die diesjährigen Nachwuchs-Weltmeisterschaften in Schweden. Nun hat der Ausschuss Voltigieren des Deutschen Olympiade-Komitees für Reitereik (DOKR) bekannt gegeben, wer vom 26. bis 30. Juli in Flyinge an den Start gehen darf.