Future Champions: Die Nominierten für die Dressur stehen fest

Während die Nachwuchs-Voltigierer ihre Teilnehmer für das anstehende Championat bereits gefunden haben, geht es in den Disziplinen Springen und Dressur nun in die nächsten Sichtungen. Das nächste ganz wichtige Wochenende sind die Future Champions in Hagen vom 13. bis 18. Juni. Wer dort aus deutscher Sicht Dressur reiten darf, steht nun fest.