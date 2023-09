Einspänner-Fahrerin Anne Unzeitig verteidigt ihren Titel bei der Deutschen Meisterschaft

Der Reit- und Fahrverein Gronau-Epe war am Wochenende Ausrichter der Deutschen Meisterschaften der Einspänner. Anne Unzeitig gewann erneut Gold mit ihrem Pferd De Niro.

Anders als üblich wurde als letzte Teilprüfung am Sonntag nicht das Kegelfahren, sondern die Geländeprüfung ausgetragen. In Führung hatte nach Dressur und Kegelfahren in der Kombinierten Wertung noch Marie Tischer gelegen dank eines Sieges und Platz zwölf im Kegelfahren nach drei gefallenen Bällen. Ihr Pferd Fortino konnte seine Stärken in der Dressur somit voll ausspielen, ist jedoch weniger spezialisiert auf das Gelände. Dort belegten die beiden am Sonntag dann Platz elf.

Sieg im Gelände verhilft zu Gold

Somit war der Weg frei für Anne Unzeitig, die sich mit ihrem De Niro in der Gesamtwertung von Platz zwei nach Dressur und Kegelfahren mit dem Sieg in der Teilprüfung Gelände auf den Goldrang vorkämpfen konnten. Für die Fahrerin aus Greifenstein in Hessen und ihren selbstgezogenen Hannoveraner De Niro ist es der nächste große Erfolg nach dem DM-Titel im Vorjahr und Einzelgold bei der U21-Europameisterschaft 2021. Außerdem bewiesen sich die beiden mittlerweile auch schon bei einem Senioren-Championat, als sie gemeinsam mit ihren Teamkollegen Marie Tischer und Dieter Lauterbach Mannschaftsbronze bei der diesjährigen Weltmeisterschaft der Einspänner.

Die Silbermedaille ging an Lars Krüger, der seinen Schweren Warmblüter FST Effekt angespannt hatte. Platz acht in der Dressur, drei Strafpunkte im Kegelfahren und Rang sechs im Gelände waren verantwortlich für Platz zwei in der Gesamtwertung. Martin Stötzer sicherte sich mit seinem vierbeinigen Partner Elsaß, ein siebenjähriger Wallach, die Bronzemedaille. Die beiden hatten Platz sechs in der Dressur belegt, im Kegelparcours einen Abwurf in Kauf nehmen müssen und waren schließlich Achte im Gelände geworden.

Plätze vier und fünf für Claudia Lauterbach

Sowohl Platz vier als auch Platz fünf wurde Claudia Lauterbach zuteil. Die erfahrene Fahrerin aus Dillenburg machte mit ihrem Routinier FST Velten nach Platz 15 in der Dressur durch einen guten Auftritt im Kegelparcours und Rang fünf im Gelände über die Meisterschaft einige Plätze gut und wurde schließlich Fünfte. Noch etwas besser unterwegs war Lauterbach mit ihrem Nachwuchspferd, dem achtjährigen Verano, war sie sogar Zweite in der Dressur geworden. Nach drei Bällen (neun Strafpunkte) im Kegelparcours und Platz 15 im Gelände konnte sie sich schlussendlich über Platz vier freuen.

Für den Veranstalter, den Reit- und Fahrverein Gronau-Epe, der zum ersten Mal eine DM Einspänner ausrichtete, fanden sich lobende Worte: „Das war ein tolles Turnier, und der Veranstalter hat mit der Ausrichtung der DM gezeigt, dass er Potential für die Ausrichtung ähnlicher Veranstaltungen hat“, sagte Rainer Bruelheide, Vorsitzender des Ausschuss Fahren des Deutschen Olympiade-Komitees für Reiterei. Viel Lob gab es auch vom Bundestrainer der Einspänner Dieter Lauterbach: „Der Veranstalter hat sich sehr viel Mühe gegegeben und war mit viel Herzblut dabei, das Wetter hat auch mitgespielt, es war alles in allem eine schöne Deutsche Meisterschaft. Auch mit den Leistungen der Einspännerfahrer und -fahrerinnen bin ich sehr zufrieden.“

