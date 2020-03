Jagdreiten lernen

Lust auf Jagdreiten? Bis August gibt es vier Trainings-Wochenenden in Dorfmark, die Jagdreitertage 2020. Veranstalter ist die Niedersachsenmeute.

Das Jagdreiten von der Pike auf lernen – diese Möglichkeit bietet die Niedersachsen-Meute bei den Jagdreitertagen 2020 in Dorfmark. Von April bis August können Pferde und Reiter an vier Wochenenden auf einem Übungsgelände trainieren. Zu dem Programm zählen das Reiten hinter den Hunden, der Gruppengalopp und das Überwinden fester Hindernisse. In Gruppen erhalten die Teilnehmer eine individuelle fachmännische Betreuung. Bitte mitbringen: eine 3-Punkt-Kappe, ein Ringmartingal und nach Möglichkeit eine Springweste.

Das Highlight am Sonntag: eine Übungsjagd hinter den Hunden.

Abschließend sind die Teilnehmer, Zuschauer und Begleiter zu einer Suppe auf dem Meutehof eingeladen (mit Anmeldung).

An folgenden Terminen findet das Training statt:

24. bis 26. April

8. bis 10.Mai

26. bis 28. Juni

14. bis 16. August

Weitere Infos und Anmeldung per E-mail an Celestina Löbbecke (info@loebbecke.de).