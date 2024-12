Nachwuchstalente beeindrucken in Aachen

Aachen Youngstars 2024: Gesamtsiege in der Dressur für Madlin Tillmann, Alix von Borries, Alice Hubackova und Lilly Marie Collin und im Springen für Brianne Beerbaum, Emma Hertz-Eichenrode, Luise Konle und Liam Broich. In der Dressur gab es erstmals auch Jungpferdeprüfungen.

Es war eine erfolgreiche Premiere bei den Aachen Dressage Youngstars für Madlin Tillmann und Chilly Morning WE. Drei Starts, drei Siege, dazu die Schärpe der Pony-Championesse. „Besser hätte es für uns wirklich nicht laufen können. Ich bin einfach nur super happy“, freute sich die 14-Jährige über die neue persönliche Bestleistun. 78,408 Prozent in der Finalprüfung und 228,071 Punkten bedeuteten den Gesamtsieg. Zweite in der Wertung über alle Turniertage wurden Hannah Charlotte Isbruch und ihre zehnjährige Stute Dabia Dior (224,197 Punkte). An dritter Stelle konnten sich Leni-Sophie Gosmann und Diamantini platzieren (223,370 Punkte)

An den Titel der Pony-Championesse im vergangenen Jahr knüpfte Lilly Marie Collin in der neuen Altersklasse direkt mit dem Titel als Junioren-Championesse an (223,348 Punkte). Auch sie siegte auf Famous K mit persönlicher Bestleistung (76,083 Prozent) in der Finalprüfung. „Es ist unbeschreiblich, ich habe damit gar nicht gerechnet und bin unglaublich stolz auf mein Pferd. Wir hatten viele Höhen und Tiefen dieses Jahr. Ich bin umso glücklicher, dass wir das hier so toll hinbekommen haben“, sagte die Rheinländerin. Vize-Hallen-Championesse wurde die Dänin Clara Cordes Arnkjaer mit Brianna (218,498 Punkte) vor Clara Kohoutek und Dark Dancer (213.483 Punkte).

Aachen Youngstars: Junge Reiter und Children

Bei den jungen Reitern siegte Alix von Borris mit der neunjährigen Stute Feingefühl (214,801 Punkte). Zweite in der Gesamtwertung wurde Celestine Kindler mit ihrem Quotenkönig, die die dritte Wertungsprüfung mit 74,717 Prozent für sich entscheiden konnte (213,884 Punkte). Niederländerin Yasmin Westerink sicherte sich mit dem zwölfjährigen Amphitryon den dritten Platz (211,862 Punkte).

Alice Hubackova aus Tschechien siegte in der Children-Wertung (156,513 Punkte). Genauso wie in der zweiten Wertungsprüfung der Children mit 77,838 Prozent mit ihrem erst siebenjährigen Fuchswallach Versailles. Zweite wurde die Italienerin Matilde Manzato mit ihrem Oldenburger Wallach Fine Boy (154,125 Punkte). Das Paar verwies Team-Europameisterin Floor Kulik und Bella Rosa aus den Niederlanden (152,706 Punkte) auf Platz drei.

Sieger und Siegerinnen im Parcours

Sören Hupperts siegte im Großen Preis der Aachen Jumping Youngstars mit seinem Hengst Can Tici. „Das ist unbeschreiblich. Ich habe ihn jetzt zweieinhalb Jahre und es war nicht immer einfach, aber jetzt in meinem letzten Jahr bei den Jungen Reitern hier in Aachen zu gewinnen, ist unglaublich“, freute sich der junge Reiter. Liam Broich zeigte mit Cadou die konstanteste Leistung über alle Turniertage und wurde mit 207,25 Punkten Hallen-Champion der Jungen Reiter – ebenfalls bei seinem Start bei den Aachen Youngstars vor dem Wechsel ins Seniorenlager.

„Dass mir das genau in diesem Jahr so gelungen ist, war natürlich eine grandiose Erfahrung“, freute er sich. „Als das gerade nochmal durch den Lautsprecher gesagt wurde, bin ich schon traurig geworden, dass es jetzt vorbei ist. Es war jedes Jahr ein Highlight in Aachen reiten zu können, bei top Bedingungen, bei top Publikum. Das war jetzt ein perfekter Abschluss.“ Zweite wurde Romy Rosalie Tietje mit Cascadino (200 Punkte) und dritter Henry Munsberg mit Nola van St. Maarten (194,25 Punkte).

In der Junioren-Tour siegte Luise Konle mit Dressed vor Success mit 195,5 Punkten. Den zweiten Platz auf dem Podium konnte sich Vieca Sofie Bade mit Chades of Grey sichern (193,25 Punkte). Dritter wurde Leo Renner nachdem er mit seinem Wallach Ludwig die Finalprüfung im Stechen für sich entscheiden konnte (190,00 Punkte). „Ich bin super happy, mein Pferd ist perfekt gesprungen“, strahlte der Sieger aus Bayern nach seinem Triumph. Die weite Anreise hat sich für ihn definitiv gelohnt.

Children und Pony

Emma Hertz-Eichenrode durfte sich über den Sieg in der dritten Wertungsprüfung der Children und dank ihrer konstanten Leistungen über alle Turniertage hinweg auch über den Titel der Hallen-Championesse freuen (192,00 Punkte). Zweite wurde Anna Sophie Hauter mit Cuderia (181 Punkte). Dritter wurde Lutz Gripshöver mit Castellino (170 Punkte).

Nachdem sie im vergangenen Jahr bei den Children die Schärpe gewinnen konnte, sicherte sich Brianne Beerbaum in diesem Jahr mit Abstand den Titel der Pony-Championesse (117,00 Punkte). Die Tochter von Springsport-Legende Meredith-Michaels Beerbaum sagte nach dem Ritt über ihren Noriego vd Riloo „Ich glaube, mein Pony liebt Aachen genauso sehr wie ich. Hier auch in diesem Jahr wieder eine Schärpe mit nach Hause nehmen zu dürfen, macht mich sehr stolz und glücklich.“ Zweite wurde Jona Jolie Schwamborn mit Mylord Manolito (106,50 Punkte) knapp vor Laura Hertz-Eichenrode und Casper (106,00 Punkte).

Premiere: Jungpferdeprüfungen

Die Aachen Youngstars waren neben den Nachwuchsreiterinnen und -reitern in diesem Jahr auch erstmals junge Pferde. In der Dressurprüfung Klasse S* für sieben- bis neunjährige Pferde siegte Stefanie Viehoff-Wolf mit Shakira mit 71,151 Prozent vor Manuel Springhetti (Polen) und Selectric (70 Prozent) und Christina Konings und Florent (68,651 Prozent). In der Dressurprüfung Kl. S*** für acht- bis zehnjährige Pferde siegte Helen Langehanenberg mit Danny Cool mit 73,816 Prozent vor Katharina Hemmer und Slaide (70,219 Prozent) sowie Niklaas Feilzer und Falihandro (70.044Prozent).

Hanna Hagenbrock

