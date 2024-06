Olympiaaufgebot Großbritannien mit jeder Menge Weltmeistern und Olympiasiegern

Das Olympiaaufgebot Großbritannien für die Spiele in Paris 2024 liest sich wie ein Who’s who der erfolgreichsten Sportler der letzen Jahre.

In der Dressur setzt Team GB bei seinem Olympiaaufgebot Großbritannien auf die amtierenden Europameister von Riesenbeck 2021: Charlotte Dujardin (38), Olympiasiegerin 2012 und 2016 in der Einzelwertung, wird mit dem gerne draußen lebenden Imhotep nach Paris reisen. An ihrer Seite die amtierende Weltmeisterin, Charlotte, „Lottie“, Fry (28) mit dem Hengst Glamourdale. Während Imhotep in diesem Jahr in Hagen siegte, ging „Glamie“ bislang ein Turnier, beim „kleinen Aachen“ war das Paar nicht zu schlagen. Imhoteps Besitzer und Dujardins Trainer Carl Hester komplettiert das Trio. Er reitet wie in Riesenbeck den niederländischen Hengst Fame v. Bordeaux. Nummer vier, damit wohl Reserve, ist Becky Moody (44) mit dem Dante Weltoino-Sohn Jagerbomb.

Eventing: Titelträger satt im Olympiaufgebot Großbritannien

Europameisterin 2023, Weltmeisterin 2018, Fünf-Sterne-Siege in Badminton und Pau: Rosalind Canter (38) hat einiges aufzubieten und mit Lordships Graffalo v.Grafenstolz ist sie eine heiße Kandidatin auf den Einzeltitel. Laura Collett (34) bringt den Holsteiner Badminton-Sieger London nach Paris. Mit ihm hat sie in Tokio Mannschaftsgold gewonnen. Die amtierende Weltmeisterin Yasmin Ingham (27) hat mit Banzai du Loir gerade noch in Luhmühlen mit einem Sieg gezeigt, in welcher Form sie ist. Und Tom McEwen (33) mit dem dem Diarado-Sohn JL Dublin ist Mannschaftseuropameister. 2021 gewann er Silber in der Einzelwertung in Tokio. Wer reitet und wer Reservist ist, wird noch entschieden.

Team GB im Springen mit Olympiasieger

In Tokio gewann Ben Maher (41) Gold mit Explosion W, die Mission Titelverteidigung geht er mit Point Break v. Action-Breaker an. Eine beständige Größe im Topsport ist Scott Brash (38), der mit Hello Jefferson nach Paris reisen wird. Die beiden 24 Jahre alten, aber schon enorm erfahrenen Harry Charles bringt sein Olympiapferd Romeo mit nach Paris, Joseph Stockdale ist mit Cacharel Cachas nominiert von Team GB. Sein Vater Tim war 2008 in Hongkong im Olympiaaufgebot Großbritannien.

