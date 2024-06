Olympia-Teams Niederlande: Dressur mit Minderhoud, Gal Reservist, starkes Spring-Trio

Die Niederländer haben ihre Mannschaften für Paris nominiert. Fazit der Olympia-Teams Niederlande: Dressur mit einem prominenten Reservisten, Springen mit einem starken Trio und in der Vielseitigkeit routinierte „Buschis“.

Die Bronzemedaillengewinnerin der WM 2022, Dinja van Liere, führt mit Hermes v. Easy Game das Olympia-Team Niederlande in der Dressur an. Der zwölfjährige Hengst könnte für eine Top 5-Platzierung gut sein. Als Reservepferd könnte van Liere auf Hartsuijker v. Johnson zurückgreifen.

Mit dem 13-jährigen Hannoveraner Rapphengst Toto Jr wird Hans Peter Minderhoud nach Paris fahren. Der Totilas-Sohn ist nach dreijähriger Turnierabstinenz im April und Mai 2024 zwei Turniere gegangen mit „HP“ im Sattel. 2021 hatte noch dessen Lebensgefährte Edward Gal den Rappen geritten. Gal hatte sich Hoffnungen auf einen Start mit Total US, seinem Olympiapferd von Tokio, gemacht. Die Leistungen nach dem immer wieder verlängerten „Sabbatical“ haben ihm die Reserveposition imTeam Oranje verschafft.

Auch die dritte Reiterin im Olympia-Team der Niederlande, Emmelie Scholtens, setzt (und sitzt) auf einen Hengst: Indian Rock, dessen Vater Apache Scholtens u.a. bei den Weltreiterspielen in den USA 2018 geritten hatte, war 2023 im EM-Aufgebot und blickt auf eine erfolgreiche Weltcup-Saison zurück.

Starke Jumper für das Olympia-Team Niederlande

Harrie Smolders war mit Uricas van de Kattevennen v. Uriko unlängst Dritter im Großen Preis von Rotterdam. Der Holsteiner ist Platz 100 der aktuellen Weltrangliste. Als Reservepferd kann Smolders auf Monaco v. Cassini II zurückgreifen. Olympisch dekoriert sind Maikel van der Vleuten und Beauville Z v. Bustique. Die beiden gewannen Einzelbronze in Tokio 2021. Auch bei der Weltmeisterschaft in Herning 2022 gab es für das eingespielte Duo Bronze in der Einzelwertung. Auf der Weltrangliste sind die beiden derzeit an Position 115 geführt. Reservist für van der Vleuten ist der Darco-Sohn O’Bailey van het Brouwershof.

Nummer drei bei den Jumpern des Oranje Teams ist Willem Greve. Er wird den Sieger des Großen Preises von Sopot, den 13 Jahre alten Hengst Grandorado v. Eldorado van de Zeshoek, Weltrangliste Platz 305, mit nach Paris nehmen. Sein Reservepferd ist der gleichfalls sehr profilierte Highway, ebenfalls ein Sohn des Eldorado van de Zeshoek. Kim Emmen und Imagine v. Cassini Gold sind das Reservepaar.

Die Buschreiter des Olympia-Teams Niederlande

Janneke Boonzaaijer war mit ACSI Champ de Tailleur v. Quidam de Revel 17. bei den Europameisterschaften 2023 in Haras du Pin, wo sich die Niederländer das Olympiaticket gesichert hatten. Ihr Reservepferd ist I’m Special v. I’m Special de Muze.

Raf Kooremans hat Crossborder Radar Love v. Diarado in der CCI4*-L in Strzegom Ende Juni auf Rang zwei geritten. Sanne de Jong bestreitet mit Enjoy v. Cartano ihr viertes Championat nach der EM in Avenches 2021, der WM 2022 in Pratoni del Vivaro und der EM im vergangenen Jahr für das Team Oranje. Reservereiterin ist Elaine Pen mit Divali v. Cardento.

